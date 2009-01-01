Полиция не возбудила уголовное дело по факту убийства или даже "покушения на убийство", отметил Сотник.

Кремль, иллюстрация Корреспондент

На улицахсвирепствует фашизм, он рождается в Кремле и растекается по кабинетам, спускаясь ниже по всей красно-коричневой "вертикали", а потом убивает, исподтишка, но наверняка.

Об этом российский журналист Александр Сотник написал на своей странице в Facebook, комментируя убийство оппозиционера Алексея Строганова.

В то же время он подчеркнул, что полиция не возбудила уголовное дело по факту убийства или даже "покушения на убийство".

"Два месяца назад Алексея Строганова — активиста "Солидарности" — ударили трубой по голове. Напали сзади. Почерк понятен... В течение последних двух месяцев Алексей был в коме. Сегодня (25 октября — Ред.) он умер", — отметил автор.

Ранее военный журналист, писатель Сергей Лойко говорил, что в России Кремль готовится к массовым репрессиям после 2018 года, падение страны, похоже, стало необратимым.