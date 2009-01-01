Журналист об ударе авиации России по турецким военным: "пацанская месть" Путина

Президент РФ "пахан не шуточный, настоящий", считает Муждабаев.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Reuters

Журналист, замгендиректора крымскотатарского телеканала ATRсчитает, чтоявляется "пацанской местью" президента РФглаве Турции

Об этом аналитик написал на своей странице в Facebook.

По его словам, российский лидер хочет, чтобы его коллега знал, что он ничего не прощает.

"Стрельба по турецким военным это обычная "пацанская месть". Кровь за кровь. По понятиям... Эрдоган сейчас поплывет, начнет говорить, что это случайность", — отметил управленец.

Между тем "так Путин ломает всех". "И в этом смысле он круче тех, кто пытается ему уступать. Пахан не шуточный, настоящий. Западных политиков касается тоже. Договаривайтесь с Путиным — и будете опущены им", — добавил журналист.

Ранее американский сенатор-республиканец Джон Маккейн сказал, что Владимир Путин является убийцей, а также "мясником и головорезом". Ознакомиться с мнением политика можно здесь.