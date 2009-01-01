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Журналист об ударе авиации России по турецким военным: "пацанская месть" Путина

Сегодня, 09:39

Президент РФ "пахан не шуточный, настоящий", считает Муждабаев.

Путин, Эрдоган, стамбул
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Reuters
Журналист, замгендиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев считает, что удар российской авиации по турецким военным в Сирии является "пацанской местью" президента РФ Владимира Путина главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Об этом аналитик написал на своей странице в Facebook.

По его словам, российский лидер хочет, чтобы его коллега знал, что он ничего не прощает.

"Стрельба по турецким военным это обычная "пацанская месть". Кровь за кровь. По понятиям... Эрдоган сейчас поплывет, начнет говорить, что это случайность", — отметил управленец.

Между тем "так Путин ломает всех". "И в этом смысле он круче тех, кто пытается ему уступать. Пахан не шуточный, настоящий. Западных политиков касается тоже. Договаривайтесь с Путиным — и будете опущены им", — добавил журналист.

Ранее американский сенатор-республиканец Джон Маккейн сказал, что Владимир Путин является убийцей, а также "мясником и головорезом". Ознакомиться с мнением политика можно здесь.

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Россия, Сирия, Турция, военные, авиаудар, Путин, Эрдоган, Муждабаев
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