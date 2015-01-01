Журналист объяснил, как Путин может воспринимать Трампа

Глава РФ, возможно, считает, что республиканец должен его благодарить, отметил Портников.

Владимир Путин и Дональд Трамп geo-politica.info

Президент Россииможет воспринимать республиканца, как человека, который обязан ему победой на

Об этом говорится колонке украинского журналиста Виталия Портникова на NEWSru.ua.

По словам аналитика, для российского лидера американский политик — "просто первый секретарь Вашингтонского горкома его партии".

"Путин может воспринимать Трампа как человека, который обязан ему своей победой на выборах. Который должен не сделки заключать, а благодарить. Который не условия должен выдвигать, а делать выгодные предложения", — отметил он.

Ранее западные СМИ писали, что властям Российской Федерации может оказаться труднее взаимодействовать с Дональдом Трампом, чем они ожидают, Владимир Путин и республиканец "упиваются своим имиджем лидеров-мачо".