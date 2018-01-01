Журналист объяснил, как Запад расплачивается за мягкую позицию по отношению к России

Владимир Путин напал не на Украину, а на весь цивилизованный мир.

Запад расплачивается за мягкую позицию по отношению к РФ mir24.net

Сегодня Запад расплачивается за мягкую позицию по отношению к РФ, которая аннексировала украинский Крым, пишет журналист Виталий Портников

"На Западе не желали понимать, что Путин напал не на Украину, а на весь цивилизованный мир. И что дело не в Крыму и не в желании "вернуть" себе территорию, которая была объявлена "сакральной" — а в готовности бросить вызов Соединенным Штатам и Европейскому союзу. В желании доказать свое право на нарушение правил. На войну, убийства, террористические акты на чужой территории", — считает Портников.

По его словам, Запад сегодня вполне расплачивается за эту ужасную ошибку.

"Расплачивается за это промедление, за это нежелание увидеть Украину частью цивилизованного мира, подвергшегося нападению врага. И Украина за это расплачивается также - войной и оккупацией, которая продолжается, бедностью и смертями, разочарованием, возможностью реванша популистских пророссийских сил, которые уже готовятся вернуть Украину в сферу кремлевского влияния", — отметил журналист.

По его мнению, мировое сообщество поздно и не до конца осознало уровень угрозы.

"Теперь мы можем наглядно убедиться, как варвары в далеком прошлом побеждали гуманистические цивилизации и мир погружался во тьму. Учебники истории для этого больше не являются нужными", — добавил Виталий Портников в блоге на "Радио Свобода".

Напомним, ранее руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко во время чата в "Главреде" заявил, что после очередного шестилетнего срока правления Путина, на территории РФ могут выбирать нескольких президентов.