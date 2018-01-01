Журналист объяснил, когда у России должны были отобрать право на ЧМ-2018 по футболу

Сейчас уже нет времени отбирать турнир у страны, считает Портников.

У РФ нужно было отобрать право на проведение ЧМ-2018 по футболу после нападения на Крым, полагает журналист Reuters

Журналист Виталий Портников считает, что у Российской Федерации право на проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году должны были отобрать, когда страна напала на Крым (в 2014-м — Ред.).

Запад очень долго думал, рассказал он во время видеотрансляции в Facebook.

"Сейчас отобрать чемпионат было бы возможно, по настроениям людей и элит, но уже нет времени", — отметил аналитик.

По словам Портникова, конечно, мы не знаем, что президент РФ Владимир Путин "учудит" завтра, но сейчас не наблюдаются ни возможности бойкота, ни возможности того, что россиян лишат турнира.

Напомним, в январе министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорил, что государство ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности бойкота Чемпионат мира в РФ.

Позже глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пригрозил частичным бойкотом турнира из-за отравления в британском Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.