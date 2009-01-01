Журналист объяснил, почему Россия вечно плелась в хвосте цивилизации

Путин воплощает все идеалы российской имперской политики, отметил Невзоров.

Человек и флаг России, иллюстрация Reuters

Российский журналистзаявил, что РФ, по большому счету, никогда не волновали оценки, она всегда стремилась жить так, как будто является единственной страной на Земле, в частности, поэтому вечно "плелась в хвосте цивилизации".

Об этом он рассказал "Обозревателю", комментируя угрозу президента Франции Эммануэля Макрона в адрес главы России Владимира Путина насчет Украины.

В то же время аналитик подчеркнул, что французский лидер, в лучшем случае, может только насмешить российского.

"Путин на своем посту просто предельно последователен и воплощает все идеалы российской имперской политики. Как будто он ставит некий эксперимент — над собой, над страной, над реальностью, над миром, и пытается понять, возможна ли эта модель сегодня", — считает собеседник.

Невзоров убежден, что "Россию, по большому счету, никогда не волновали оценки, она всегда стремилась жить так, как будто это единственная страна на земле", в "глухой изоляции за каменной стеной своего царства" всегда "вытворяла все что угодно", именно поэтому "вечно и плелась в хвосте цивилизации" и была вечно гонимой в "приличном обществе европейских государств".

Ранее российский журналист и телеведущий Евгений Киселев говорил, что новые американские санкции обрекают РФ на все большее и большее технологическое отставание от остального мира, от цивилизации, которая сейчас переживает небывалую научно-техническую революцию.