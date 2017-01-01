Журналист раскрыл рецепт успеха Путина в России

Возможно, новый президентский срок для политика не будет последним, считает Евгений Киселев.

В 2024 году Владимиру Путину будет всего-навсего 72 года, отметил журналист

В Российской Федерации рецепт успеха президента Владимира Путина заключается в том, что он такой, как все, в стране нет запроса на более образованного, более демократичного, более интеллектуального, более импозантного политического лидера.

Невзыскательному российскому обывателю импонирует как раз то обстоятельство, что в Кремле сидит такой же мужик, как он сам, или как сосед Вован из квартиры этажом ниже, рассказал журналист и телеведущий Евгений Киселев на чате в "Главреде".

"Кстати, я совершенно не уверен в том, что нынешний четвертый срок, на который он неизбежно будет переизбран в марте (18 марта запланировано проведение президентских выборов — Ред.), для Путина последний. В 2024 году Путину будет всего-навсего 72 года, здоровье у него крепкое, он занимается им, кажется, больше, чем государственными делами. Чем он хуже того же Назарбаева (казахский лидер Нурсултан Назарбаев – Ред.), который правит Казахстаном почти 30 лет?", — задался вопросом собеседник.

По его словам, "разве что тем, что американцы вложили в экономику Казахстана 50 миллиардов долларов — в отличие от российской экономики". "Я думаю, что сегодня для Путина вопрос о том, как основаться у власти пожизненно, это чисто технический вопрос, как оформить это законодательно", — заявил гость.

"При той власти, при тех полномочиях, которые он имеет, поменять конституцию, поменять закон о президенте, изобрести какой-то новый пост ему будет очень легко, лишь бы захотел", — сказал Киселев.

"Но, если по каким-то причинам Путин захочет отойти от дел на склоне лет, пожить в свое удовольствие и только, он, скорее всего, выберет своим приемником еще более жесткого авторитарного лидера, какого-нибудь бывшего генерала спецслужб, который сделает Россию еще более закрытым антидемократичным государством", — подчеркнул ведущий.

Ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский говорил, что в РФ Владимир Путин из гаранта безопасности российских олигархов и их активов превратился в явную угрозу, поскольку закон о санкциях США явно говорит, что в список будут внесены те, кто приближены к лидеру страны.