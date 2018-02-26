Журналист раскрыл, в чем совпадают интересы Запада и России

Путинский режим не собирается отказываться от агрессивной политики, считает Портников.

В Кремле могут согласиться на очередной запуск "разрядки международной напряженности”, полагает журналист mir24.net

Запад заинтересован не просто в давлении на РФ, а в отказе режима президента Владимира Путина от агрессивности, российскому руководству, в свою очередь, западное давление в ближайшей перспективе помогает в сплочении путинского электората, заработке денег на развитии военной промышленности, обогащении силовиков.

По большому счету, мы наблюдаем полное совпадение интересов сторон, говорится в статье журналиста Виталия Портникова на "Эспрессо".

"Сам путинский режим не собирается ни отказываться от агрессивной политики, ни искать реальные компромиссы с Украиной или Западом. Единственное, на что могут согласиться в Кремле — это очередной запуск "разрядки международной напряженности", — отметил автор.

По его мнению, для Путина такая разрядка значит "то же самое, что и для кремлевских старцев в советские времена". "Полное сохранение оккупированных территорий при отказе Запада от санкций и давления — в обмен на то, что Москва не начинает новых войн, но активно к ним готовится", — добавил аналитик.

Портников считает, что "вряд ли сегодня коллективный Запад готов к такому "компромиссу". "И вряд ли сегодня к ним готова Украина — по крайней мере, до президентских и парламентских выборов 2019 года, на которых вполне вероятна победа замаскированных коллаборационистов. Поэтому готовиться нужно именно к длительному противостоянию — и по Крыму, и по Донбассу", — объяснил журналист.

"По большому счету, мы наблюдаем полное совпадение интересов сторон. Запад заинтересован не просто в давлении на Россию, а в отказе путинского режима от агрессивности. Российскому руководству западное давление в ближайшей перспективе помогает в сплочении путинского электората, заработке денег на развитии военной промышленности, обогащении силовиков", — отмечается в материале.

Ранее экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж говорил, что для решения конфликта на Донбассе и возвращения захваченного РФ Крыма на международном уровне неофициально сформирована программа давления на российское государство, Запад дает Владимиру Путину шанс уйти с востока нашей страны.