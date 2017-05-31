Журналист рассказал, как Трамп может ударить по путинским "понтам" в Сирии

Россия расценивает войну в Сирии как свою PR-кампанию, подчеркнул Радзиховский.

Трамп может ударить по путинским «понтам» Голос Америки

Серьезным ударом по имиджу России может стать попытка президента США Дональда Трампа объединить ближневосточные государства в рамках организации, аналогичной НАТО.

Об этом в своей колонке на "Апострофе" написал российский журналист и публицист Леонид Радзиховский.

"Если бы Дональду Трампу удалось объединить эти государства против Ирана, создав антииранское НАТО, то это бы очень усилило позиции Саудовской Аравии. Хотя, с точки зрения реальности, это мало что изменит, поскольку война уже идет", — считает журналист.

По мнению Радзиховского, подобная организация способна нанести серьезный удар по имиджу России, которая расценивает войну в Сирии как свою PR-кампанию.

"Это чистый пиар и стопроцентные понты. Но если будет создано ближневосточное НАТО, то по этим понтам будет нанесен серьезный удар", — резюмировал Радзиховский.

Напомним, ранее западные СМИ рассказали, как в РФ собрали "унизительную информацию" о Трампе.