Журналист считает, что Путину нечего предложить Трампу

Точки интересов у РФ и США не пересекаются, отметил Радзиховский.

Владимир Путин и Дональд Трамп geo-politica.info

Российский журналист и публицистзаявил, что президенту РФнечего предложить главе США

Об этом он рассказал в комментарии Апострофу.

В то же время собеседник издания подчеркнул, что, если отбросить весь пиар, то в отношениях Российской Федерации и Штатов ничего нет.

"Россия — не торговый конкурент Америки, нет проблем иммиграции из РФ в США, Москва не имеет военных конфликтов со Штатами, у России и США нет никаких взаимных территориальных претензий", — отметил аналитик.

По его словам, точки интересов у них не пересекаются. "Все остальное, о чем говорят, — бессмысленный пиар. Путину нечего предлагать… Единственный реальный пункт, который мог бы стать звеном отношений РФ — США, — это борьба с ИГИЛ", — считает Радзиховский.

"Но Россия может только бомбить и координировать бомбежки с американцами, а это слишком мелко. Россия никогда не будет посылать своих людей умирать в Сирию, поскольку это дико непопулярно в РФ, Путин на это не пойдет. А без сухопутной операции ничего с ИГИЛ не сделается", — добавил публицист.

Ранее бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж объяснил, почему Владимиру Путину не стоит ждать особых симпатий Дональда Трампа.