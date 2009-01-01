В Москве очередь к девятому ребру Николая Чудотворца растянулась на два километра, отметил Бабченко.

Флаг России, иллюстрация Reuters

Российский журналист и блогерсчитает, что в РФ официальная религия не православие, а некрославие.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя ажиотаж в Москве вокруг привезенных мощей Николая Чудотворца.

В то же время аналитик подчеркнул, что в столице очередь к девятому ребру святого растянулась на два километра.

"Многие несут с собой принты иконы, чтобы приложить их к ребру и проапгрейдить до следующего уровня", — добавил автор.

Ранее нардеп, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев говорил, что Россия — это такая страна, в которой люди будут умирать от голода, но у них сохранится отменная пропаганда, рассказывающая, как все хорошо.