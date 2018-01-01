Журналиста убили во время прямой трансляции

Работник СМИ комментировал антиправительственный протест против пенсионной реформы президента Никарагуа.

Анхель Гахона рассказывал о повреждении банка, когда в него попала пуля. bbc.com

В Никарагуа во время прямого эфира в Facebook был убит репортер , который вел репортаж об антиправительственных протестах.

Как пишет BBC, журналист Анхель Гахона рассказывал о повреждении банка в городе Блуфилдс, когда в него попала пуля. На видео видно, как после этого журналист упал на землю, истекая кровью. Люди вокруг начали кричать его имя. Они пытались ему помочь, но мужчина скончался.

Пока неизвестно, кто стрелял.

Как известно, в Никарагуа проходят протесты против пенсионной реформы президента Даниэля Ортеги. Нововведение увеличивает пенсионные взносы для работающего населения и работодателей, а выплаты уменьшает на 5%. Из-за столкновений уже погибли более 10 человек.

Напомним, в России 13 апреля при таинственных обстоятельствах погиб журналист агентства "Новый день" Максим Бородин, который писал о гибели наемников "Вагнера" в Сирии.

Читайте наши новости в Телеграм:

https://t.me/glavredinfo