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Журналисты показали место в Хельсинки, где пройдет встреча Трампа и Путина (фото)

Сегодня, 19:50
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1 / 10 (Helsingin Sanomat)

Скорее всего, саммит пройдет в усадьбе Кенигстед, неподалеку от Хельсинки.

Финские журналисты узнали, где именно в Финляндии встретятся президент США Трамп и президент РФ Путин; скорее всего, саммит пройдет в усадьбе Кенигстед, неподалеку от Хельсинки.

Об этом пишет Helsingin Sanomat.

Усадьба расположена на берегу реки Вантаа и занимает 14 гектар земли. Усадьба расположена в глухом лесу, что улучшает возможность ее охраны и усложняет проникновение посторонних.

Журналисты пишут, что Кенигстед постоянно используется для встреч. Усадьба посещается министрами правительства, на ней проводят встречи канцлер юстиции, бюро и генеральный секретарь парламента, руководители министерств, центральные правительственные учреждения, высший административный суд и Верховный суд.

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Ранее в Белом доме подтвердили, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии — Хельсинки. Президент США уже рассказал, о чем будет говорить с главой России.

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Теги:  
США, Россия, Финляндия, Хельсинки, Трамп, Путин, фото, журналисты
ПО МАТЕРИАЛАМ:Helsingin Sanomat
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