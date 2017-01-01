Журналисты Шевченко и Сванидзе подрались в прямом эфире из-за Сталина

После спора спикеры перешли к взаимным обвинениям и рукоприкладству.

Журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе подрались в прямом эфире Фото: Радио «Комсомольская правда»/youtube.com

В России журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе подрались в прямом эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Оппоненты не смогли выяснить, какова роль с истории лидера СССР Виссариона Сталина. Видео конфликта опубликовано на YouTube-канале радиостанции, смотреть фрагмент драки с 51 минуты 50 секунд.

https://www.youtube.com/watch?v=P6tMf8qFWVw

В ходе дискуссии оппоненты спорили, виновен ли Сталин в тяжких преступлениях, или он выдающийся правитель, который привел страну к победе над фашизмом.

"Николай Карлович сегодня плюет в могилы погибших. Потому что французы сдались и были союзниками немцев, а наши командующие, наши офицеры сражались. Благодаря сталинскому руководству мы были единственной страной, которая дала отпор нацистским захватчикам", - сказал Шевченко.

"Мы сражались за счет героизма народа и потеряли 30 млн человек. И ты, когда говоришь, что я плюю на могилы, ты - мерзавец последний", - ответил собеседнику по студии Сванидзе.

Шевченко обозвал оппонента "конченным демагогом". И заявил, что может он и "мерзавец", но Сванизде "плюет на могилы".

"Был бы поближе, по морде ты бы у меня получил", - сказал Сванидзе.

"Да пожалуйста! Вот я тут, дай мне по морде! Встань и дай!", - ответил Шевченко.

После этих слов Сванидзе встал и ударил опонента, получив удар в ответ. Между журналистами завязалась драка. Их пыталась остановить ведущая, призывая спикеров уважать друг друга. Разнимать журналистов вышли сотрудники радиостанции. На реплики ведущей Шевченко выкрикивал, что не он первым начал драку.

Напомним, в Украине оппоненты тоже порой добиваются истины кулаками. В октябре во время протестов под Верховной Радой между нардепом Владимиром Парасюком и начальником Управления государственной охраны Украины Валерием Гелетеем произошла потасовка.