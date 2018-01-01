Жуткое ДТП в России. Микроавтобус столкнулся с грузовиком, погибли семеро

ДТП произошло рядом с населенным пунктом Царево, что под Череповцом.

Последствия ДТП под Череповцом фото: twitter.com

В пятницу, 13 апреля, в России на трассе А114 в Вологодской области столкнулись микроавтобус и грузовик, жертвами ДТП стали шестеро взрослых и ребенок, еще два человека пострадали.

ДТП произошло рядом с населенным пунктом Царево, что под Череповцом. Одной из возможных причин случившегося считают вылет на встречку кого-то из участников аварии, сообщает ТАСС.

В мэрии Череповца подчеркнули, что разбившаяся "Газель" не была рейсовой. "Это, вероятно, или "заказ", или транзит", — добавили в администрации города.

Напомним, в аннексированном Россией Крыму на переезде произошла авария с участием электрички и микроавтобуса, в результате погибли пять человек. Маршрутное такси "Севастополь-Армянск" столкнулось с пригородным поездом "Керчь-Армянск".