Жуткое наводнение в Перу. Более 70 жертв, десятки тысяч жителей бездомны, опубликованы фото и видео

Reuters В Перу жители переживают самое страшное наводнение почти за 30 лет, которое приводит к смерти и разрушениям даже в тех частях страны, которые обычно остаются сухими.

В результате катастрофы погибло более 70 человек, десятки тысяч стали бездомными, пишет Liga.net со ссылкой на издание Huffington Post.

Однако осадки в регионе могут продолжаться из-за аномально высокой температуры воды в океане. Метеорологи утверждают, что температура воды вдоль большей части береговой линии Перу держится выше нормы на 4-5° C, что может привести к дополнительным циклам наводнений в апреле до того, как в мае и июне восстановится более сухая погода, связанная с сухим сезоном в Перу.

