Знаменитый французский "человек-паук" покорил очередной небоскреб, опубликовано видео

Без страховки и разрешения властей, 55-летний экстремал вылез на здание бизнес-центра.

Ален Робер покорил очередной небоскреб Скриншот

Знаменитый французский скалолаз Ален Робер покорил очередной небоскреб.

Это стало первым восхождением с тех пор, как прошлым летом он сломал запястье, говорится в сюжете ТСН.

На этот раз традиционно без страховки и разрешения властей, 55-летний экстремал вылез на здание бизнес-центра "Тоталь" в Париже.

Таких покоренных вершин в арсенале Робера уже более полутора сотен. Больше всего он гордится восхождением на самое большое здание мира — небоскреб Бурдж Халифа в Дубае высотой 828 метров.

Напомним, ранее американский человек-паук порвал YouTube видео прыжков по крышам.