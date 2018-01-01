Знойную бразильянку подвело белье во время карнавала. Девушка не растерялась, фото и видео

Танцовщица решила продолжить танец, а нижнее белье придержала рукой.

Тарин Лопес в 2016 году стала первой принцессой карнавала в Бразилии. Фото: Marina Bonini/Ed Globo

В бразильском городе Сан-Паулу на традиционном карнавале танцовщица Тарин Лопес продолжила танец, когда ее стринги по неизвестной причине соскользнули.

Девушка не смутилась и танцевала очень эмоционально. Видео появилось в Youtube.

"К сожалению, мои трусики порвались посреди улицы. Я продолжила танцевать поддерживая их руками, чтобы не упали полностью," - рассказала позже Тарин в интервью.

Позже танцовщице кто-то дал рубашку, она повязала ее вокруг бедер и продолжила участие в мероприятии.

"Должна сказать, что восхищаюсь проявленной ею силой духа. Многие люди на ее месте впали бы в отчаяние", — написала одна из пользовательниц соцсети Twitter, где видео также стало популярным.

"Это похоже на страшный сон, когда тебе снится, что ты оказываешься голым на публике. Но она справилась с этим великолепно", - сознался другой комментатор.

Фото: скрин Youtube

Фото: из открытых источников

Напомним, 9 февраля, в бразильском Рио-де-Жанейро состоялось торжественное открытие всемирно известного карнавала.