"Золотой дождь" с проститутками. Экс-глава ФБР рассказал о московских путанах Трампа

Президент США всегда отрицал подобную информацию.

Трамп поднимал в разговоре с экс-главой ФБР эпизод общения с проститутками Reuters

Информация о контакте тогда еще будущего президента СШАс проститутками в московском отеле "заслуживает внимания", заявил экс-глава ФБР Джеймс Коми в своей книге.

По информации Коми, Трамп всегда отрицал подобную информацию, пишет Газета.ru.

При этом Трамп несколько раз поднимал в разговоре с ними эпизод общения с проститутками, который якобы произошел во время его визита в Москву, отмечает экс-глава ФБР.

При этом речь шла о событии, изложенном в так называемом "досье Стила" — материалах о Трампе, которые были подготовлены бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом. Работая на компанию, связанную с кандидатом в президенты Хилари Клинтон, он собирал компромат на Трампа.

В своей книге Коми называет досье "заслуживающим внимания".

В частности, в записях Стила говорилось, что Трамп якобы приглашал в номер проституток, которых попросил устроить "золотой дождь", на кровати, на которой ранее спали супруги Барак и Мишель Обама. Президент США, как пишет экс-глава ФБР, отрицал эту информацию.

Сам Коми отмечает, что никогда не желал ни "золотого дождя", ни "дождя из золота", имея в виду ценные подношения.

"Единственный дождь, которого я желал, — это дождь благословения, который нисходит на нас, когда мы предстаем перед творцом", — сказано в его книге.

Напомним, ранее Владимир Путин назвал "уткой" секс-компромат на Трампа, но считает российских проституток лучшими в мире.