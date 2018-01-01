Зрада – но лишь наполовину: Керченский мост появился в Google Maps

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1 / 2 Маршрут через Крымский мост Google Maps прокладывает лишь для Тузлы. (Скриншот)

Маршрут через мост сервис не прокладывает. Ну, почти никогда.

Крымский мост, открытый 16 мая, появился в картографическом сервисе Google Maps.

Первыми зраду обнаружили пользователи соцсетей. Впрочем, расстраивались люди недолго: опытным путем было установлено, что маршрут через мост Google Maps все равно не прокладывает. Сервис настойчиво предлагает путешественникам использовать паромную переправу.

Однако есть и исключения: если выбрать пунктом назначения остров Тузла (тот находится в Керченском проливе), то Google Maps все же прокладывает маршрут через мост.

Напомним, старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар рассказал, что на построенном РФ мосту в захваченный Крым над Керченским проливом после первого природного катаклизма можно будет ставить крест.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко посмеялся над открытием Крымского моста. По его словам, мост понадобится, когда оккупанты срочно будут покидать Крым.

А вот депутат Рады Антон Геращенко заявил, что построенный Крымский мост достанется Украине.

В свою очередь Госдеп США заявил, что строительство Россией Керченского моста негативно отразилось на людях в Крыму. С помощью сооружения РФ пытается укрепиться, подчеркнула Нойерт.

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