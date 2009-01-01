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Зрители ВВС во время выпуска новостей увидели фрагмент фильма для взрослых, опубликовано видео

Сегодня, 08:43

Телеканал заявил, что расследует инцидент.

ВВС,телеканал,новости,фильм для взрослых
На видео видно, как женщина раздевается Скриншот видео с youtube.com
В понедельник вечером, 7 августа, сотрудник телеканала ВВС во время выпуска новостей, который шел в прямом эфире, смотрел фильм для взрослых, видео с обнаженной женщиной кроме него могли видеть около 3,8 млн зрителей.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на Daily Mail.

Агентство уточнило, что работник сидел за компьютером за спиной ведущей, люди видели его монитор.

На записи выпуска новостей видно, как женщина раздевается и снимает бюстгальтер. Предположительно, это могла быть любовная сцена из художественного фильма. Инцидент вызвал бурную реакцию среди пользователей соцсетей, телеканал заявил, что расследует случившееся.

Напомним, в августе прошлого года после полуночи в центре Киева в витрине магазина Samsung один из экранов транслировал кино для взрослых. Узнать больше о произошедшем можно здесь.

Видео: No 1 NeWs

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ВВС, телеканал, новости, фильм для взрослых
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