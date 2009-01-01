Зрители ВВС во время выпуска новостей увидели фрагмент фильма для взрослых, опубликовано видео

Телеканал заявил, что расследует инцидент.
Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на Daily Mail.
Агентство уточнило, что работник сидел за компьютером за спиной ведущей, люди видели его монитор.
На записи выпуска новостей видно, как женщина раздевается и снимает бюстгальтер. Предположительно, это могла быть любовная сцена из художественного фильма. Инцидент вызвал бурную реакцию среди пользователей соцсетей, телеканал заявил, что расследует случившееся.
Напомним, в августе прошлого года после полуночи в центре Киева в витрине магазина Samsung один из экранов транслировал кино для взрослых. Узнать больше о произошедшем можно здесь.
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