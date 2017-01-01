Звезда "Бригады" назвал сериал преступлением и вредным для зрителей

Свою позицию актер высказал в интервью одному из российских изданий.
Свое мнение актер озвучил в интервью для газеты "Вечерняя Москва".
По словам Майкова, сериал "Бригада" сделал его знаменитым, но принес вред зрителям и обществу в целом.
""Бригада"– это преступление перед Россией, в котором я участвовал", – особо отметил актер.
Майков также добавил, что после "Бригады" никогда бы не решился сыграть роль Иешуа Га-Ноцри в экранизации романа "Мастер и Маргарита", как это сделал его коллега по сериалу Сергей Безруков.
"Вред "Бригады" в том, что после много мальчиков в России захотели стать бандитами, но нельзя спасти мир с помощью зла и насилия", − считает актер.
Напомним, ранее соообщалось о том, что в Украине запретили сериал "Бригада" и фильм "Охота на пиранью".