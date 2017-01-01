Звезда "Бригады" назвал сериал преступлением и вредным для зрителей

Свою позицию актер высказал в интервью одному из российских изданий.

Павел Майков Ruskino.ru

Известный российский актер Павел Майков , знаменитый по роли бандиты Виктора "Пчелы" Пчелкина в криминальной сериальной саге "Бригада", назвал ее "преступлением перед Россией".

Свое мнение актер озвучил в интервью для газеты "Вечерняя Москва".

По словам Майкова, сериал "Бригада" сделал его знаменитым, но принес вред зрителям и обществу в целом.

""Бригада"– это преступление перед Россией, в котором я участвовал", – особо отметил актер.

Майков также добавил, что после "Бригады" никогда бы не решился сыграть роль Иешуа Га-Ноцри в экранизации романа "Мастер и Маргарита", как это сделал его коллега по сериалу Сергей Безруков.

"Вред "Бригады" в том, что после много мальчиков в России захотели стать бандитами, но нельзя спасти мир с помощью зла и насилия", − считает актер.

Напомним, ранее соообщалось о том, что в Украине запретили сериал "Бригада" и фильм "Охота на пиранью".