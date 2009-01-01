"1+1 медиа" заявляет о попытке отчуждения здания и политическом давлении

В "1+1 медиа" обеспокоены ситуацией и поэтому отдельно излагают свою позицию по делу.

dusia.telekritika.ua Генеральная прокуратура Украины планирует осуществить осмотр здания по адресу вул. Кирилловская, 23, которое с 2012 года арендует медиагруппа "1+1 медиа".

Такая информация появилась в прессе 6 сентября, пишет ТСН.

В "1+1 медиа" обеспокоены ситуацией и поэтому отдельно излагают свою позицию по делу.

29 августа компания получила письмо от ООО "Поділ-Нерухомість" в котором было озвучено, что НБУ планирует до 25 сентября 2017 года отчуждение здания из-за того, что он находится в качестве залогового имущества по процедуре рефинансирования "ПриватБанка". При этом от ООО "Поділ-Нерухомість" требуют уплаты всей суммы кредита – 4 406 807 586,50 грн, в то время, как оценочная стоимость здания, согласно договора ипотеки, в разы меньше — 258 027 976,00 грн.

После получения письма от ООО "Поділ-Нерухомість", "1+1 медиа" обратились к НБУ с просьбой прояснить ситуацию относительно дальнейшей аренды, учитывая то, что "1+1 медиа" оплатила аренду до марта 2018 года. Ответ до сих пор ожидается.

"Мы очень хотим ошибаться, но это похоже на очередную попытку политического давления. После истории с лицензией в декабре прошлого года, сейчас начинается история со зданием. Мы единственный арендатор, поэтому нам очевидно, что действия направлены против нас. Перевести весь телецентр — это вопрос нескольких месяцев. Выехать в течение двух недель — физически не возможно, и это абсолютный нонсенс, учитывая, что еще в 2013 году мы оплатили аренду до 2018 года. Мы до сих пор не получили ответ от НБУ, и если это не политическая акция, то, конечно, НБУ должен был бы дать нам время до окончания срока аренды", — комментирует генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко.

В конце прошлой недели "1+1 медиа" направила письмо в Министерство внутренних дел с просьбой обеспечить охрану здания, чтобы исключить противоправные силовые действия по прекращению работы телецентра.

Напомним, "1+1 медиа" – одна из крупнейших медиагрупп страны, что обеспечивает вещание 7 каналов и покрывает эфиром около 98% населения Украины.

фото: telekritika.ua