"1.4.8.8": советника Порошенко подловили на использовании неонацистской символики. Фото

Позднее Бирюков этот пост удалил, однако Шарий успел сделать соответствующие скриншоты.

Бирюкова поймали на использовании неонацистской символики. Главред

Блогер Анатолий Шарий подловил советника президента Петра Порошенко Юрия Бирюкова на использовании неонацистского лозунга на своей странице в Facebook.

"Общаги стримить мы не бросим, 1.4.8.8", — написал Бирюков.

После чего под его постом кое-кто из его же друзей отметил, что "не использовал бы подобную символику". "1488? Серьезно?" – писали люди.

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Позднее Бирюков этот пост удалил, однако Шарий успел сделать соответствующие скриншоты.

Скрин с видео

Скрин с видео

Скрин с видео

Юрий Бирюков с августа 2014 года занимает пост советника президента. В октябре того же года он стал помощником еще и министра обороны страны.

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А "14/88", из-за которого разразился скандал – это кодовый лозунг неонацистов, который они приветствуют как приветствие или подпись. "14" здесь означит число слов в лозунге, придуманном неонацистом Дэвидом Лэйном, а "88" — это отсылка к высказыванию фюрера Адольфа Гитлера длиной в 88 слов. Кроме того, число 88 – это еще и закодированное нацистское приветствие "Хайль Гитлер!" ("Heil Hitler!"), так как буква "H" в латинском алфавите стоит восьмой.

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