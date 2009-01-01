100-летие Октябрьской революции, или Как крестьяне не получили землю, а рабочие – фабрики и заводы

В 1917 году дьявол избрал многочисленный и жизнестойкий народ своей жертвой, а Российскую империю сделал полигоном для чудовищных экспериментов.

Кремлёвский "сиделец" считает кончину Советского Союза величайшей геополитической катастрофой 20-го века. Да будет ему известно, что на самом деле таковой явилась Великая Октябрьская социалистическая революция, уничтожившая Российскую империю, породившая вместо неё новую империю – Союз Советских Социалистических Республик и открывшая ворота ада для его населения.

Народы бывшего СССР, никогда не знавшие длительных периодов благополучия и покоя, за последние сто лет пережили столько потрясений и невзгод, что впору задаться риторическим вопросом: "За что?". В этом контексте фатальной датой является 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года. Именно в этот день в столице Российской Империи Петрограде был совершён государственный переворот, положивший начало крупнейшей гуманитарной катастрофе. До сих пор апологеты ленинизма-сталинизма – человеконенавистнической идеологии, ставшей новой религией в эпоху большевистского правления, ежегодно собираются в этот день под красными знаменами в местах, где когда-то стояли или до сих пор стоят памятники их кумирам – Владимиру Ленину и Иосифу Сталину, негативную роль которых в истории мировой цивилизации невозможно переоценить.

Пока в Европе ещё гремела Первая мировая война, в Петроград из эмиграции как стая стервятников слетелись революционеры-террористы, возглавляемые идейным вдохновителем Владимиром Лениным. На волне популистских лозунгов и несбыточных обещаний типа: "мир народам, земля крестьянам, заводы рабочим", эта банда циничных авантюристов, назвавшихся большевиками, с помощью одураченных солдат и матросов арестовала Временное правительство и захватила власть в потерявшей политическую стабильность Российской империи, погрузив на несколько десятилетий огромную страну в бездну террора, репрессий, войн и голодоморов.

Пришедший на смену монархии и буржуазной республике большевистский режим вместо обещанного рая принёс народам СССР неисчислимые страдания. А мнимые успехи в строительстве социализма – ничто на фоне десятков миллионов людей, сгинувших в тюрьмах и ссылках, замученных и казнённых в застенках НКВД, умерших в результате голодоморов 20-х, 30-х, 40-х годов и погибших на полях сражений в войнах, инициированных ленинско-сталинской кликой.

А началось всё с того, что большевики, вероломно захватившие власть, первым делом приступили к наведению нового порядка, избрав за основу – тотальный грабёж и методичное истребление сограждан. Вначале это были дворяне, помещики, капиталисты, священники, офицеры царской армии. Ну, с этими понятно, ведь по людоедской ленинской терминологии – это классовые враги. Но затем в расход пошли чиновники, интеллигенция, торговый люд, ремесленники, крестьяне (по меркам большевистских упырей наличие в крестьянском хозяйстве лошади или коровы являлось основанием для применения репрессий), командиры Красной Армии и даже чекисты. Уничтожение людей так понравилось большевикам, что они поставили это дело на конвейер. О чём говорить, если главный Мальчиш-Плохиш товарищ Сталин пересажал не только друзей, но и почти всю свою родню, а многих удосужился отправить на тот свет. Результат – не менее 25 миллионов убиенных и умерших голодной смертью только за первые 20 лет, минувших после октябрьского переворота. Но этого апологетам революционных потрясений показалось мало, и тогда они решили организовать ещё и вселенскую бойню, развязав Вторую мировую войну.

Достойный преемник и продолжатель дела Ленина, Иосиф Сталин, одержимый стремлением к осуществлению мировой революции посредством глобальной войны, смог воплотить эти бредовые идеи в реальность. Ему не составило большого труда за несколько лет, минувших после смерти предшественника в январе 1924 года, стать абсолютным диктатором Страны Советов, а народы её населявшие, с помощью мощного репрессивного аппарата превратить в гигантскую массу покорных рабов, погружённых в пучину безысходности и страха. Будучи последовательным приверженцем ленинского учения о мифической "диктатуре пролетариата" и уничтожении враждебных пролетариату классов (а таковыми считались практически все сословия, включая крестьян), Сталин, прикрываясь лозунгом обострения классовой борьбы на пути революционных свершений, с маниакальным упорством уничтожал физически и морально миллионы своих сограждан, заклеймив их тавром "врагов народа".

На протяжении всего периода, предшествовавшего Второй мировой войне, Сталин последовательно и упорно готовил страну к реализации своих безумных планов, для чего в 1927 году запустил маховик индустриализации, плодом которой стал гигантский по своим масштабам и производительности военно-промышленный комплекс, выпускавший вооружения в немыслимых количествах.

Виктор Суворов:

"Индустриализация была куплена большой ценой. За неё Сталин платил жизненным уровнем населения, опустив его весьма низко. Сталин продал на внешнем рынке титанические запасы золота, платины, алмазов, ограбил церкви и монастыри, императорские хранилища и музеи. Сталин гнал на экспорт лес и уголь, никель и марганец, нефть и хлопок, икру, пушнину и многое-многое другое. Но этого было недостаточно И тогда в 1930 году Сталин начал кровавую коллективизацию – крестьян силой загоняли в колхозы, чтобы затем беспрепятственно отбирать у них хлеб".

Как известно, результатом коллективизации и раскулачивания, начатого двумя годами ранее, явилось разорение миллионов крепких крестьянских хозяйств, выселение "кулацких" семей из их домов, изгнание в ссылку и полное поражение в правах. В итоге, за несколько лет чудовищного геноцида было истреблено от 12 до 13 миллионов крестьян – наиболее продуктивного и работящего сегмента населения страны (по официальным данным только Голодомор, организованный большевиками в 1932-33 годах, явился причиной гибели в Украине не менее 4,6 млн. человек; 2 млн. – в Казахстане и Киргизии; 2,5 млн. – в РСФСР). Все остальные крестьяне, которым повезло не попасть в сталинскую мясорубку, были согнаны в колхозы и пребывали там на положении крепостных.

Таким образом, Сталин на примере униженного и частично истреблённого им крестьянства, понесшего значительные потери от большевистской тирании ещё в начале 20-х годов, подавил любые оппозиционные проявления и довёл свою власть до абсолюта. Советский народ приступил к строительству "казарменного социализма", а сталинская стратегия "великого перелома" в интересах грядущей мировой революции стала доминирующей. По существу – это была волюнтаристская политика, направленная на скорейшую реализацию планов по наращиванию темпов индустриализации любой ценой, в результате чего страна оказалась на пороге всеобъемлющего кризиса и небывалого падения жизненного уровня населения.

А чтобы держать народ в узде и не иметь недостатка в дармовой рабочей силе, Сталин в 1930 году учредил особое ведомство – ГУЛаг (Главное управление лагерей). По оценке историка Дмитрия Волкогонова в советских тюрьмах и "домах отдыха" ГУЛага к концу 30-х годов было не менее четырёх миллионов посадочных мест, которые никогда не пустовали. Причём их численность не уменьшалась даже во время войны и после неё, вплоть до кончины тирана.

В связи с вышеизложенным возникают следующие вопросы:

1. Для чего Сталину понадобилось создавать огромную армию, чудовищный ВПК и выпускать массу вооружений такой ценой?

Ответ очевиден – для победы в грядущей мировой войне, в развязывании которой сталинская клика принимала самое активное участие. Основательно подготовившись к войне, Сталин не собирался проявлять инициативу, а ждал удобного случая, делая всё возможное, чтобы первыми в неё вступили европейские страны. Себя он видел в роли "освободителя", дождавшегося подходящего момента, когда воюющие стороны достаточно ослабеют.

2. Учитывая, что вступление СССР в мировую войну у Сталина не вызывало сомнений, интересно было бы узнать, каким образом он планировал сроки её осуществления, да ещё при соблюдении условия – не прослыть агрессором?

Тут Сталину необходимо было разыграть сложную шахматную партию:

Во-первых – запустить на орбиту Гитлера, которого большевики назвали "Ледоколом революции", принимая во внимание его идеологический фанатизм, агрессивность и упорство в достижении целей.

Во-вторых – помочь ему в создании своего ВПК и армии, способной успешно противостоять армиям других европейских государств.

И в-третьих – столкнуть лбами Гитлера и лидеров тех самых государств в наиболее подходящий момент, полагая, что Гитлер обязательно сыграет роль спускового крючка в развязывании большой войны (Германия после поражения в Первой мировой войне вынуждена была подписать грабительский Версальский договор, окончательно разоривший её и опустивший до уровня стран-изгоев. Поэтому Сталин вполне обоснованно предположил, что набравшаяся сил с помощью СССР, Германия под водительством Гитлера обязательно обрушится "огнём и мечом" на унизившие её страны, тем самым ослабив их, а заодно и себя в военном противостоянии).

Партия была блестяще разыграна Сталиным, проблемы возникли позже, когда он "прозевал" вторжение гитлеровских войск и вынужден был вести затяжную изнурительную войну, чудом избежав унизительного поражения.

Для многих до сих пор остаётся загадкой, почему СССР вчистую проиграл начальный период войны (по свидетельству военного историка Марка Солонина в 1941 году первый стратегический эшелон Красной Армии, сосредоточенный на западных границах, был полностью разгромлен, а безвозвратные людские потери составили 8,5 млн. человек, из которых 3,8 млн. оказались в немецком плену). Перелом был достигнут только через два года за счёт колоссального напряжения сил, привлечения всех ресурсов, которыми располагала огромная страна и помощи других государств, в первую очередь США.

Советская историография объясняет неудачи начального периода значительным превосходством немецкой военной машины и вероломством Гитлера, навалившимся всей своей мощью неожиданно, без объявления войны, что и вызвало такие катастрофические последствия, а Сталин, после того как с Германией в 1939 году был подписан мирный договор, безоговорочно доверял Гитлеру, за что и поплатился. Объяснение насквозь лживое. На самом деле Красная Армия к 22 июня 1941 года по основным видам вооружений значительно превосходила Вермахт как по количеству, так и по качеству. Достаточно сказать, что КА на западных рубежах по количеству самолётов имела превосходство более, чем в два с половиной раза, а по количеству танков более чем в три раза, причём почти 15% из общего числа составляли непревзойдённые танки Т-34 и КВ, о которых Германия в то время могла только мечтать. Сталин был уверен, что Гитлер не посмеет напасть на такого монстра, ведь по военной науке нападающая сторона для достижения успеха должна иметь, как минимум, трёхкратное превосходство. Тем не менее – случилось то, что случилось. А объяснение простое, КА была ориентирована исключительно на ведение наступательных действий и совершенно не готовилась к обороне ("бить врага малой кровью и на чужой территории").

На аргументы генералов из ближайшего окружения, предупреждавших Гитлера о нецелесообразности войны с Советским Союзом до окончания кампании в Западной Европе, Гитлер ответил, что он вынужден это сделать, поскольку считает совершенно недопустимым отдавать инициативу вероломному Сталину, накопившему на своих западных границах колоссальный наступательный потенциал.

По данным авторитетного источника (СССР. Энциклопедический справочник. Москва, 1982 г.) в конце 1913 года население Российской Империи без Финляндии и Привисленских губерний составляло 159 миллионов человек. А в конце 1949 года население СССР (примерно в тех же границах) – 178 млн. Если экстраполировать средние для того времени темпы прироста, то получается, что к 1950 году, не будь спровоцированных ленинско-сталинской кликой войн, террора, репрессий, голодоморов, население СССР составило бы минимум 298 млн. человек. 120 миллионов погибших, пропавших без вести и не появившиеся на свет – вот главный итог тирании большевиков, не говоря уже о потерянных колоссальных богатствах и разрушенном народном хозяйстве некогда великой страны.

Кто-то сказал, что смерть одного человека – это трагедия, а гибель нескольких тысяч – это статистика. А как назвать, если счёт идёт на десятки миллионов? Что это, если не геноцид с последующей деградацией целого народа, даже такого многочисленного и жизнестойкого, каким он был до 1917 года, пока дьявол не избрал его своей жертвой, а Российскую империю – полигоном для чудовищных экспериментов.

Вот чем на самом деле явилась, так называемая, Великая Октябрьская социалистическая революция, 100-летний юбилей которой собираются помпезно отмечать в путинской Российской империи.

Олег Коршунов