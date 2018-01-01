16 миллионов за полмесяца: в Раде не поскупились на отпускные для депутатов

Порядка 15 млн грн нардепы предпочли забрать наличкой.

Нардепы получили 16,3 млн грн отпускных.

Только в первой половине июля-2018 народным депутатам и работникам аппарата Верховной Рады выплатили 16,3 млн грн отпускных.

Данную информацию обнародовали на портале использования публичных средств, пишет Радио Свобода.

Из указанной суммы 15 млн грн народные избранники получили на руки наличными.

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При этом депутаты в июле провели 8 пленарных заседаний, последние из них состоялось 13 июля, когда были приняты в первом чтении законы о "евробляхах". Новая сессия, девятая по счету, откроется 4 сентября.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко пожаловалась на бездельников в Раде. В парламенте есть разделение не на большинство и меньшинство, а на тружеников и бездельников, рассказала политик.

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