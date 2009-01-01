72-я сессия Генассамблеи ООН. Чего ждать Украине и миру?

Трамп назвал ООН "клубом, где можно собраться, поговорить и хорошо провести время".

Выступает Дональд Трамп president.gov.ua

12 сентября в Нью-Йорке открылась 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В ближайшие две недели там будут выступать лидеры почти 200 стран мира, а также представители Палестины, Ватикана и ЕС. Председателем сессии ранее был избран глава МИД Словакии Мирослав Лайчак. На Ассамблее будут рассмотрены вопросы поддержания мира и безопасности в мире, будет обсуждаться ситуация в Центральной Америке, Ближнем Востоке, Донбассе и проблема угрозы КНДР. Также будет обсуждаться вопрос торговой и экономической блокады США против Кубы. Один из самых больших вопросов Генассамблеи ООН — разоружение.

Трамп — реформатор

Одним из самых ожидаемых событий этой Ассамблеи стало инициирование Генсеком ООН Антониу Гутеррешом и президентом США Дональдом Трампом реформы Организации Объединенных Наций. Трамп заявил, что в настоящее время эта организация является ничем иным, как клубом, где можно собраться, поговорить и хорошо провести время. А главные проблемы человечества ООН не в состоянии решить. По мнению Трампа, пора кардинально изменить саму систему функционирования организации. Также особое внимание президент США уделил вопросу КНДР, подвергнув острой критике агрессивную политику ее руководства. В частности, он заявил, что в случае необходимости США готовы уничтожить Северную Корею, что вызвало негативную реакцию представителей Китая. Китай заявил, что президент США должен проявлять сдержанность и тщательнее подбирать слова для своих заявлений. Полярность мира приобретает новое отражение, ведь возрождается противостояние между Западом (США) и Востоком (Китай).

Украинский вопрос

Украинский вопрос, как обычно, обсуждался очень широко и остро, не обошлось и без скандалов. Необходимо отметить, что ключевые западные лидеры в своих выступлениях 19 сентября не обошли нас своим вниманием. В защиту Украины выступили президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Литвы Даля Грибаускайте. В частности, Трамп отметил что Россия жестко нарушает международное право и суверенитет Украины и призвал "бороться с теми, кто угрожает нам хаосом и террором", президент Макрон призвал все стороны конфликта соблюдать Минские договоренности. Сильной была речь президента Литвы Грибаускайте, которая в своей речи сказала, что Россия создает в Украине ужасные вещи, которые не менее опасны, нежели события в Сирии.

"Несмотря на особую ответственность России по поддержанию мира в мире как постоянного члена Совета Безопасности ООН, она нарушила Устав ООН, напав на Грузию, незаконно аннексировав Крым и принимая непосредственное участие в войне на востоке Украины," — заявила Грибаускайте.

Стоит отметить, что российская делегация не стала слушать речь президента Литвы и демонстративно покинул зал заседений.

Порошенко слушает выступление Дональда Трампа president.gov.ua

"Миротворческое плечо ООН" и выступление Порошенко

20 октября с трибуны Генассамблеи ООН выступил Порошенко. Он призвал мировое сообщество приложить все усилия для прекращения войны в Донбассе, а также заявил, что "чем быстрее наступит мир на востоке Украины, тем лучше". По мнению президента, миротворческая миссия ООН могла бы стать тем самым инструментом, который позволит установить мир в Украине и восстановить контроль над российско-украинской границей. Не обошел президент и исторический аспект, призвав мировое сообщество признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Встреча Трампа и Порошенко на полях Генассамблеи ООН president.gov.ua

Результаты первых дней

Можно сказать, что по результатам первых дней заседания Генассамблеи, были затронуты все важные вопросы мирового масштаба. Но самым важным является то, что варианты решения таких важных вопросов, как северокорейский, по Сирии и Донбассу не прозвучали. Акцентируя внимание именно на украинском вопросе, можно сделать следующие выводы:

— совместной, четкой позиции западных лидеров как не было, так и нет;

— действенных решений по Украине не просматривается;

— до конца не понятна позиция американского президента;

— президент Порошенко хочет избавиться от проблемы войны на Донбассе путем привлечения миротворческой миссии ООН.

Учитывая вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что в ближайшее время кардинального изменения обстановки на Донбассе не будет. Что касается вопроса Северной Кореи, то тут трудно что-то комментировать, ведь предсказать действия ее неадекватного руководства до конца никто не может.

Екатерина ОДАРЧЕНКО

фото: president.gov.ua