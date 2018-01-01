9 Мая в Украине: Порошенко рассказал об украинских солдатах "любой нации" и нацизме

Президент отметил, что без миллионов украинских солдат война продолжалась бы дольше.

Выступая на мероприятиях ко Дню Победы над нацизмом президент Украины Петр Порошенко отметил приоритетный вклад украинского народа в победу во Второй мировой войне.

По его словам, "нацизм одолел, прежде всего, украинский солдат – какой бы он нации не был".

"По моему глубокому убеждению, нацизм одолел, прежде всего, украинский солдат. Солдат, какой бы он нации не был, который боролся не за Сталина, а за свою землю и семью", — цитирует Порошенко его пресс-служба.

Президент добавил, что без миллионов украинских солдат война продолжалась бы дольше.

"Украина в силу своего геостратегического положения стала одним из основных плацдармов мировой войны. На протяжении 35 месяцев на ее территории велись активные боевые действия регулярных войск", — подчеркнул глава государства.

Порошенко отметил, что гитлеровцы сожгли порядка 150 сел на Украине, нацисты "осквернили святые места, разрушили сотни предприятий, учреждений образования, культуры, памятников архитектуры".

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