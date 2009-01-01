Абхазский сценарий Кремля. В чем опасность признания "паспортов" ЛДНР

Признание Россией Абхазии и Южной Осетии начиналось именно с таких шагов, говорит Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко Главред

, не сможет похоронить минский переговорных процесс, пока в нем участвуют европейские партнеры Украины. И в то же время для Киева существует определенная опасность.

Об этом глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал в комментарии "Главреду".

"О том, что "Минск" похоронен, что он не будет действовать, что переговоры сорваны, у нас говорят уже полтора года. Пока "Минск" не будет закрыт Германией, Европейским Союзом или ОБСЕ, переговоры будут продолжаться", — говорит политический эксперт.

"Что может похоронить "минский процесс"? "Минск" может похоронить, например, "большая война" на Донбассе. Не локальные столкновения или обострение, как было под Авдеевкой, а масштабные боевые действия по всей линии фронта, с полным применением тяжелого вооружения, личного состава — как это было летом 2014 года или в боях под Дебальцево", — продолжает политолог.

"Также "Минск", а точнее — его политическую часть, может похоронить, например, проведение местных выборов не по украинским законам, не в соответствии с Минскими соглашениями, а по собственным правилам сепаратистских "республик". Полное признание ЛНР и ДНР Российской Федерацией тоже способно похоронить политическую часть "Минска", а не весь процесс. Или же — в случае, если Германия или кто-то из новых немецких руководителей скажет, что они устали и больше "Минском" заниматься не намерены, потому что не видят перспектив", — подчеркнул глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента".

По его мнению, сейчас с высокой вероятностью можно утверждать, что минские переговоры будут продолжаться: "Однако совершенно очевидно, и это подтверждается реакцией не только Украины, но и других участников переговоров, признание Россией паспортов и других документов ЛНР и ДНР является грубым нарушением Минских соглашений. В них нет ни слова о ДНР или ЛНР".

"Почему так резко реагируют на этот шаг Кремля, и в чем его опасность? Фактически это является косвенным частичным признанием сепаратистских "республик". В свое время признание Россией Абхазии и Южной Осетии начиналось именно с таких шагов. Полностью они признали эти самопровозглашенные государственные образования только после войны с Грузией, но процесс начался раньше. Так и в данном случае — Россия сделала полушаг по направлению к признанию. И это может существенно усложнить переговоры", — считает эксперт.

"Для чего это сделала Россия? Да еще и во время Мюнхенской конференции и встречи "нормандской четверки"? Россия, на мой взгляд, таким образом шантажирует Запад и западных участников переговоров. Россия их пугает тем, что, если не будет прогресса в переговорах по ее сценарию, если не будут выполняться требования Москвы в политической части Минских договоренностей, она "заморозит" этот конфликт. Но "заморозит" политически. В военном плане — вряд ли. Боюсь, что боевые действия будут продолжаться и будет так называемая "война малой интенсивности". Если Россия будет признавать ДНР и ЛНР, это будет значить, что Россия фактически отказывается от Минских соглашений и выступает за разделение Донбасса на две части — украинскую и сепаратистскую", — говорит политолог.

"При этом отмечу парадоксальную вещь: фактически за то же самое, просто другими словами и другим способом, выступают участники и сторонники блокады Донбасса. Так что пока что на сегодняшний день такие действия России — это только полушаг и, скорее, шантаж. И это — грубое нарушение Минских договоренностей, которое существенно усложнит переговорный процесс", — подытожил Владимир Фесенко.

Напомним, профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань рассказал в комментарии "Главреду", зачем признанием паспортов ЛДНР Путин подрывает Минские соглашения.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Признание Россией паспортов ЛНР и ДНР: срывает ли это переговорный процесс?"

фото: oppps.ru