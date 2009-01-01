Администрация Трампа изменила курс по Украине — западные СМИ

Власти Штатов якобы хотят перезапустить мирные переговоры для разрешения конфликта в нашей стране.

Флаги США и Украины, иллюстрация 112.ua

Власти США планируют перезапустить мирные переговоры c Российской Федерацией по, администрация американского президентаизменила курс и планирует "существенным образом" участвовать в разрешении конфликта.

Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на американских чиновников, пишет РБК-Украина.

Агентство подчеркнуло, что глава Штатов в марте на встрече в Белом доме с канцлером Германии Ангелой Меркель говорил, что за обстановку в нашей стране ответственна Европа и Америка не будет принимать активное участие в ее разрешении.

"Для госсекретаря (США — Ред.) Рекса Тиллерсона Украина является возможностью дать толчок сорванному плану Трампа по улучшению американо-российских отношений…", — говорится в статье.

По данным журналистов, идея дипломата "заключается в перезапуске версии мирных переговоров, чем администрация Обамы (экс-президент Штатов Барак Обама — Ред.) занималась в прошлом году, в надежде, что новые обстоятельства и лица могут привести к лучшим результатам".

"Тиллерсон обсуждал дальнейшие действия по Украине с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым… в вопросе урегулирования ситуации в Украине может быть задействован вице-президент США Майкл Пенс", — отмечается в публикации.

Кроме того, госсекретарь "планирует назначить спецпосланника от Госдепа по управлению новыми усилиями по Украине, который в частности, будет взаимодействовать с помощником президента РФ (Владимира Путина — Ред.) Владиславом Сурковым".

Ранее Дональд Трамп говорил, что Россия должна отвечать за свои действия на Донбассе и в Крыму, а также выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений. Ознакомиться с его мнением можно здесь.