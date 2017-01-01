Адвокат Чийгоза и Умерова начал судиться с Путиным

Исковые заявления уже направлены для рассмотрения в суд.
Такое сообщение он опубликовал на собственной странице в сервисе микроблогов Twitter.
"Подал два административных иска к администрации президента Путина от имени Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова с требованием предоставления информации об указах о помиловании", – заявил Полозов.
Кроме того, адвокат подчеркнул, что засекречивание содержания указов о помиловании противоречит части 2 статьи 24 Конституции РФ.
Напомним, ранее сообщалось о том, что правоозащитники отправили Путину в Кремль посылку "с непраздничными подарками".