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Адвокат Чийгоза и Умерова начал судиться с Путиным

Сегодня, 11:18

Исковые заявления уже направлены для рассмотрения в суд.

Чийгоз и Умеров
Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз Reuters
Адвокат двух заместителей главы "Меджлиса крымскотатарского народа" Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза Николай Полозов подал исковые заявления в суд против Администрации президента РФ Владимира Путина.

Такое сообщение он опубликовал на собственной странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Подал два административных иска к администрации президента Путина от имени Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова с требованием предоставления информации об указах о помиловании", – заявил Полозов.

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Twitter

Кроме того, адвокат подчеркнул, что засекречивание содержания указов о помиловании противоречит части 2 статьи 24 Конституции РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что правоозащитники отправили Путину в Кремль посылку "с непраздничными подарками".
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Чийгоз, Умеров, Путин, суд
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