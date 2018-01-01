Адвокат назвал условие, при котором Савченко могут освободить из-под стражи

Если сегодня суд не продлит нардепу меру пресечения, ей будут обязаны предоставить возможность покинуть зал заседания, отметил защитник.

Надежду Савченко могут освободить из-под стражи, если сегодня суд не продлит ей меру пресечения, сказал адвокат УНИАН

Адвокат арестованного народного депутата Надежды Савченко Константин Глоба сообщил, что ее могут освободить из-под стражи, если суд не успеет в пятницу, 13 июля, продлить ей меру пресечения в виде ареста.

Отпустить политика обязаны по закону, если не будет принято решение о продлении срока содержания под стражей, рассказал защитник корреспонденту РБК-Украина.

"По закону ее обязаны освободить, если не будет принято решение судом о продлении Савченко меры пресечения. Ей обязаны предоставить возможность покинуть зал судебного заседания", — отметил собеседник.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу без права внесения залога. В тот же день политик объявила голодовку.

В начале апреля в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу. Потом для прохождения допроса на детекторе лжи Савченко прерывала голодовку. Срок содержания под стражей нардепа истекает 13 июля в 23:59.

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