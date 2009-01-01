Адвокат объяснил, зачем российские спецслужбы похитили Павла Гриба

Фейгин предположил, что в РФ украинец уже "подписал все документы, где фигурирует как террорист".

Павел Гриб Фейсбук И.Гриба

Российский адвокатсчитает, чтодля того, чтобы обменять его на

Об этом он рассказал в комментарии "Гордону".

В то же время юрист предположил, что в России наш соотечественник "дал показания и подписал все документы, где фигурирует как террорист".

"Не знаю, пытали его или нет, но уговаривали точно. Тем более, им достаточно было просто не давать ему лекарства, которые он должен принимать регулярно", — добавил собеседник.

По его словам, "понятное дело, что консула к нему пока не пускают". "Когда он подпишет все бумаги, тогда и консула пустят. Подобные действия сотрудников российских спецслужб я видел уже неоднократно", — подчеркнул защитник.

"Они пошли по проверенному пути. Поэтому история будет очень долгая. Зачем похитили Гриба? В РФ ищут варианты, на кого бы такого сочного можно быстро обменять Агеева. С моей точки зрения, это продолжающаяся операция для решения именно этого вопроса", — сказал Фейгин.

Напомним, Павел Гриб — 19-летний сын члена общественного совета при Госпограничной администрации ГПСУ, советника главы синодального управления военного духовенства УПЦ КП, офицера-пограничника запаса Игоря Гриба.

Парень 24 августа поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой ранее познакомился и общался только в соцсетях, и пропал. Его отец утверждал — Павла похитила ФСБ, позже эту информацию СМИ подтвердила и интернет-знакомая украинца. Сейчас он находится в СИЗО российского Краснодара.