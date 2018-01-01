Адвокат спрогнозировал, чем закончится история с голодовкой Сенцова

Фатальный исход голодовки Сенцова вызовет большой резонанс, уверен правозащитник.

Адвокат уверен, что Сенцов пойдет до конца

Защитник узника Кремля Олега Сенцова Дмитрий Динзе уверен, что в вопросе голодовки его подзащитный пойдет до конца.

"Зная Олега, он дойдет до конца. И для него не важны последствия. Он даже думает наперед – что будет после него. Олег как бы смирился. А если человек смирился, то все: хочет умереть - умрет, хочет жить - будет жить", - заявил адвокат в интервью "Главреду".

Правозащитник выразил предположение, что смерть Сенцова вызовет большой резонанс.

"Сенцов отказался от собственного "я" эгоизма, сказав: если не может выйти он, то своим поступком поможет кому-то другому. В его действиях присутствует определенное самопожертвование. И эта жертва может всколыхнуть людей, общество. Собственно, так и происходит. Это уже живет. И это живет не просто в головах у обычных людей, а у тех, кто может принять решение. И если у Олега закончится все фатально, он же определенным образом себя положил на заклание, то это тоже просто так не пройдет. Потому что эта мысль будет нагнетаться. Будет становиться еще хуже. И последует общественный всплеск. Это как волна – она набегает, набегает, растет. Сейчас подключаются одни, вторые, третьи. Через какое-то время волна станет тайфуном. И на пике просто все смоет. Хотя эту волну может и остановит кто-то, или она сойдет на нет. Но по задумке - этот тайфун должен снести не просто конкретных людей, а все общество", - отметил Дзинзе.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского гражданского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Об освобождении Сенцова просили многие деятели российской культуры — режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

В конце февраля 2018-го Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитный находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Позже незаконно осужденный написал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку.

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