Адвокат Януковича рассказал о его планах по возвращению в Украину

Адвокат Виталий Сердюк сделал соответствующее заявление в перерыве между заседаниями Оболонского райсуда.

Виктор Янукович The Kiev Times в среду, 17 января, заявил о том, что его подзащитный - экс-президент Виктор Янукович - намерен возвратиться в Украину.

С таким заявлением он выступил перед представителями СМИ во время перерыва в Оболонском районном суде, где рассматривается дело о госизмене Януковича, сообщает новостное агентство "Укринформ".

"Безусловно, он намерен вернуться в Украину. Пребывание на территории Российской Федерации является для него временной вынужденной мерой", - сказал Сердюк.

По его словам, Янукович получил документы о предоставлении временного убежища на территории России "в связи с тем, что в пределах Украины его преследуют по политическим мотивам".

Адвокат также отметил, что допросы Януковича не проводятся, посколько этого не желают украинские правоохранители.

"Ни один следователь по одному делу не желает провести его допрос", - добавил Сердюк.

Напомним, ранее экс-глава МИД Украины во время суда по поводу госизмены Януковича сделал громкое заявление.