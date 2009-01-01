Адвокат Януковича сказал, что войска РФ в Крыму выполняли "миротворческую операцию"

Защитник решил опереться на слова Путина о ситуации на полуострове в 2014-м.
Об этом он заявил на заседании суда, пишет УНИАН.
Агентство уточнило, что в качестве доказательства правильности своей точки зрения защитник привел интервью президента РФ Владимира Путина росСМИ.
"По завершении судебного заседания адвокат Януковича заявил журналистам, что считает присутствие российских войск в Крыму в феврале-марта 2014 миротворческой операцией", — говорится в статье.
Напомним, Россия в марте 2014 после ввода военных организовала "референдум" и аннексировала Крым. Украина и ряд стран Запада не признают аннексию полуострова и ввели против агрессора санкции. Власти нашего государства признали началом оккупации Крыма 20 февраля 2014-го.