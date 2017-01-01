Адвокат Януковича сравнил его побег из Украины с отдыхом Порошенко на Мальдивах

В Оболонском райсуде продолжаются слушания по делу о госизмене бывшего президента Украины.

Виктор Янукович и Петр Порошенко "Днепр Час"

Виталий Сердюк, адвокат Виктора Януковича, во время заседания в Оболонском районном суде Киева в среду, 24 января сравнил побег своего подзащитного с рождественским отдыхом нынешнего президента Петра Порошенко на Мальдивских островах

Сердюк спросил выступавшего в качестве свидетеля спикера Верховной Рады Андрея Парубия о том, когда, по его мнению, Янукович совершил побег из Украины, сообщает портал "Гордон.юа".

"По моему мнению, Янукович самоустранился 20 февраля, когда покинул свой пост и уехал из страны. Два дня его личные вещи вывозили крупными грузовиками. Я думаю, что он прекратил свои полномочия еще 21 февраля вечером", – ответил Парубий.

Сердюк заявил, что Янукович покинул столицу Украины "через несколько часов после подписания соглашения об урегулировании кризис" и во всеуслышание заявил о том, что уедет в Харьков.

"Почему в таком случае вы не поставили на голосование вопрос о самоустранении президента Порошенко, который покинул Украину 1 января этого года, уехав в неизвестном направлении, и находился за пределами Украины до 8 января? Почему, не зная, где находится президент, не был проголосован вопрос самоустранения (Петра Порошенко – ред.) и принятия вами обязанностей президента Украины, как это было в 2014 году?" – спросил Сердюк.

Далее адвокат Януковича прямо назвал его "самоустранение" и поездку Порошенко на Мальдивы "аналогичными событиями".

Напомним, ранее Сердюк принес в суд по делу Майдана биты и "коктейли Молотова".