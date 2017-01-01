Адвокат Януковича уверяет, что Крым сдали Полторак и Пашинский

Адвокат показал протокол допроса экс-министра обороны Игоря Тенюха.

Адвокат беглого экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк, ссылаясь на копии протоколов допроса бывшего и.о. министра обороны Игоря Тенюха заявил, что решение о выводе украинских войск из Крыма принял экс-глава Администрации президента Сергей Пашинский и бывший руководитель Нацгвардии а теперь министр обороны Степан Полторак.

По его информации, такое решение было принято на заседании СНБО 23 марта 2014 года, написал он на своей странице в Facebook.

Как следует из протоколов допроса, Тенюх рассказал следователям ГПУ, что предлагал прорываться в Крым и докладывал о развертывании ВСУ возле Широкого Лана.

В ответ Сергей Пашинский заявил, что министр добивается войны и нужно заслушать других членов правительства.

"После захвата штаба ВМС на заседании СНБО 23.03.2014 я доложил обстановку по Крыму и о результатах развертывания ВСУ в районе Широкого Лана и жестко выступил с предложением идти на прорыв в Крым.

В ответ Сергей Пашинский сказал: "С Министром все ясно, он хочет войны, заслушаем других членов", — сказал Тенюх.

После чего Тенюх в ответ заявил, что он лучше застрелится и подаст в отставку.

Вспоминая обстоятельства другого ключевого заседания СНБО, которое состоялось 28 февраля 2014 года, Тенюх рассказал, что все предложения военных по обороне полуострова блокировал Арсений Яценюк, тогда уже премьер-министр.

По словам Тенюха, его предложение развернуть войска возле Крыма, вызвало противодействие со стороны Юлии Тимошенко. Она заявила, что министр не понимает ситуации и спровоцирует Россию на нападение, поэтому ему нужно думать не о Крыме, а о всей Украине.

Яценюк поддержал Тимошенко, сказав, что не даст министру обороны развязать третью мировую войну. Тенюх спросил, посмотрят ли хотя бы на разработанный им план, но ничего не услышал в ответ. Кроме того, премьер заблокировал и отправку в Крым правительственной миссии, которая должна была урегулировать ситуацию в регионе.

Яценюк заявил, что украинских представителей просто арестуют. Предложение развернуть войска в других частях Украины также было отклонено.

Как известно, Януковича, помимо госизмены, обвиняют также в массовых убийствах граждан, завладении государственным имуществом, захвате власти неконституционным путем и действиях, направленных на свержение конституционного строя.