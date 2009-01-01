Агент "Барвiнок" против ФСБ

5 лет условно для Шариной — это признание провала обвинения, спадание антиукраинской истерии в Кремле или что-то третье?

25 мая 2017 года в Мещанском районном суде Москвы завершилось судебное следствие по делу, обвиняемой в экстремизме и растрате. 29 мая начались прения сторон.

Для тех, кто, может, не в курсе, в Москве еще пару лет назад была такая библиотека при Украинском культурном центре. И стоит, думаю, напомнить суть дела.

17 декабря 2010 года было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") в связи с якобы имевшимися фактами распространения экстремистской литературы украинской националистической направленности. Обвинение по этому делу предъявлялось Наталье Шариной в 2011 году, но в 2013 году уголовное преследование в её отношении было прекращено.

Из данного дела 28 октября 2015 года было выделено уголовное дело №386502 в отношении директора Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы (ГБУК) "Библиотека украинской литературы" Натальи Шариной, возбуждённое по п. "б" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершённое лицом с использованием своего служебного положения").

В тот же день, 28 октября 2015 года, в здании Библиотеки украинской литературы прошел обыск. Сотрудники правоохранительных органов изъяли украинские издания, которые, по мнению следствия, "носят русофобский характер". Шарину задержали по подозрению в возбуждении национальной ненависти и вражды, а также растрате.

У нее изъяли 150 книг и брошюр. Портал "ОВД-Инфо" отмечает, что эксперт из Института языкознания РАН Евгений Тарасов исследовал не все изъятые издания, и нашел "экстремизм" в 25 книгах, в том числе (внимание!!!) в детском журнале "Барвiнок". Надеюсь, что в число экстремистских все-таки не попали мои книги, которые я несколько лет назад любезно подарил Библиотеке украинской литературы.

Что касается второго обвинения — в растрате — то самим сотрудникам библиотеки оно кажется странным. Новое руководство библиотеки обвинило Шарину в растрате из-за оплаты труда принятых в штат юристов с муниципальных счетов. Адвокат бывшего директора, руководитель "Команды 29" Иван Павлов сообщал, что библиотека в лице ее нового руководителя заявила гражданский иск к отстраненному директору на 2,4 млн рублей. Мы же заметим, что эти деньги как раз и ушли на оплату адвокатов, нанятых Шариной для защиты от обвинений, прозвучавших в ее адрес.

При этом прокуратура несколько раз отказывалась передавать дело в суд и возвращала назад в Следственный комитет РФ. Всего следствие четыре раза выдвигало обвинения в ее адрес.

В рамках расследования уголовного дела был допрошен зампредседателя общественной организации "Украинцы Москвы" Валерий Семененко, при этом большая часть вопросов касалась "Библиотеки украинской литературы". Одновременно с этим стало известно о задержании директора Библиотеки украинской литературы, формально задержанной в порядке ст. 91 УК РФ 29 октября 2015 года. Известно, что в следственный отдел к Шариной приезжала "скорая помощь" в связи с тем, что у неё резко обострились проблемы с сердцем.

30 октября 2015 года Наталье Шариной было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 282 УК РФ. По версии следствия, в 2011—2015 гг. Шарина распространяла среди посетителей библиотеки книги "украинского националиста Дмитра Корчинского", признанные экстремистскими и запрещенными к распространению. Отметим, что в Федеральный список экстремистских материалов включена только одна книга Корчинского — "Война в толпе" (п. 2089: Корчинський Дмитро. Вiйна у натовпi. Київ: "Амадей", 1999 г. Решение вынесено Мещанским райсудом Москвы 14 марта 2013 года).

Помимо этого представители СК РФ заявили, что во время обыска в библиотеке была якобы изъята "печатная продукция, содержащая призывы к антироссийской и антирусской пропаганде". В тот же день судья Таганского районного суда Москвы С.Ю. Александрова удовлетворила ходатайство и.о. заместителя руководителя СО по Таганскому району СУ по ЦАО ГСУ СК РФ по Москве Д. Лопаева, избрав в отношении Шариной меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 декабря 2015 года даже несмотря на то, что прокуратура возражала против избрания меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Наталья Шарина заявляет о своей невиновности, о том, что она строго следовала законодательству Российской Федерации во время своей работы на посту директора ГБУК "Библиотека украинской литературы". Помимо этого она и другие сотрудники библиотеки утверждают, что изъятые в библиотеке и признанные экстремистскими книги не имели библиотечной печати, не были пронумерованы и, вероятно, были подброшены для получения повода к возбуждению уголовного дела.

При этом нелишне отметить, что сама Наталья ГригорьевнаШарина (13 июля с. г. ей исполнится 60 лет) — гражданка РФ, постоянно проживает в Москве (замечу, что на ту должность, какую она занимала до ареста, человека не назначают без согласования с ФСБ). И, наконец, к Украине эта женщина никакого отношения до назначения на должность не имела.

Как рассказала сама Шарина в интервью одному из изданий, заявление на нее в прокуратуру накатал некий 75-летний украинофоб Сергей Сокуров-Величко: "Он работал у нас в библиотеке и говорил, что пришел туда работать, чтобы навести в библиотеке порядок. В 2010 году его уволили, и, уходя, он пообещал мне всяческие неприятности. Обо мне он говорил, что я "оранжевое пятно" в библиотеке. Он обвинял меня в том, что я вместо того, чтобы проводить в библиотеке мероприятия, связанные с годовщиной смерти Владимира Ильича Ленина, провожу мероприятия, связанные с Украиной. Но те мероприятия, которые мы проводили, всегда были в рамках официальных дат, утвержденных на более высоком уровне. У нас в библиотеке всегда были кураторы — ФСБ, МИД, Управление культуры ЦАО (ЦАО — Центральный административный округ г. Москвы — В.Ю.)". Уголовное дело было возбуждено по факту распространения книг экстремистского содержания в Библиотеке украинской литературы в Москве.

Некоторые сотрудники библиотеки были удивлены арестом директора и написали заявление, в котором подчеркнули: "На наш взгляд, предъявляемые истцом к Шариной Наталье Григорьевне претензии циничны и безнравственны, они позорят и библиотеку, и город, и страну. Считаем, что подобные заявления и претензии, которые с 2016 года звучат от имени библиотеки, не имеют никакого отношения ни к ее читателям, ни к сотрудникам". Свои подписи под текстом поставили, в частности, заведующий отделом украиноведения, культурно-просветительских программ библиотеки Виталий Крикуненко, завотделом комплектования библиотечного фонда Татьяна Мунтян, библиотекарь отдела обработки литературы Сергей Мурашов и Елена Расаденкова, завотделом хранения и выдачи библиофонда. По их мнению, "парадоксально выглядит ситуация, когда иск по растрате за прием на работу юристов в штат библиотеки на полставки, которых представляли всему коллективу Библиотеки украинской литературы, предъявляет юрист, принятый в штат библиотеки на полставки, которого не видел и с которым не знаком ни один из сотрудников библиотеки, у которого нет рабочего места в ее стенах, и неизвестно, за что именно он получает зарплату". В то же время, "из библиотеки в конце 2015 года были уволены действительно нужные ей специалисты — доктор и кандидат филологии, на высоком научном уровне обеспечивавшие работу отдела истории украинской книги, системный администратор, организатор концертных программ".

С другой стороны, и.о. директора библиотеки Наталья Веденеева, которая исполняет обязанности директора с 21 января 2016 года, после того как Шарину временно отстранили, заявила на одном из заседаний в Мещанском суде: "Факт растраты подтверждается бухгалтерскими документами — факт того, что устроенные Шариной люди на самом деле не работали. Мы пока не заявили гражданский иск, но в ближайшее время его подадим". Шарина заявила, что у библиотеки не было своих средств. По словам обвиняемой, для расходования денег нужно разрешение от казначейства и согласование от отдела департамента культуры. "Директор может растратить эти деньги только с разрешения Департамента культуры. Хотите сказать, что это целевая субсидия? — спросила Веденеева и добавила. — В маленькую библиотеку были наняты два юриста, что странно для такого учреждения".

Адвокат Шариной Евгений Смирнов сообщил порталу "ОВД-Инфо", что 29 октября 2015 года, когда его клиентку перевозили из отдела полиции в ИВС, "в автозаке были жесткие, то ли деревянные, то ли металлические сидения. Водитель не притормозил на лежачем полицейском, автозак тряхнуло, и Шарина ударилась спиной", в результате чего она повредила позвоночник. И в ходе заседания 25 марта защита приобщила к делу медицинские документы о здоровье Шариной. В них отмечается, что она страдает от последствий компрессионного перелома позвоночника, полученного при конвоировании. Впрочем, на российских судей подобные жалобы защиты никакого воздействия не оказывают. Вот если бы сама Шарина, к примеру, во время скачка на том самом "лежачем полицейском" случайно толкнула бы живого полицейского, а тот бы при этом, от неожиданности ударился бы головой о стенку автозака, тогда да — Шариной бы предъявили бы еще одно обвинение — в нападении на полицейского и нанесении тому травм средней тяжести.

Наталья Шарина

Защита Шариной считает уголовное дело против нее политическим. "Дело ушло с юридических рельс, оно стало политическим", — заявлял ранее Иван Павлов. Защитники подчеркивали, что намерены добиваться полного оправдания бывшего директора библиотеки. Политический "украинский след" в деле Шариной отмечал правозащитный центр "Мемориал" в своем отчете о политзаключенных в России, количество которых за последний год увеличилось более чем в два раза. Адвокаты Шариной опасаются: если суд поддержит обвинение, ей грозят новые дела по обвинениям в экстремизме.

29 мая 2017 года, открывшая прения сторон, прокурор Людмила Баландина в Мещанском суде Москвы заявила: "Прошу признать Шарину виновной в инкриминируемых преступлениях и назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы условно". Также прокурор попросил суд запретить Шариной занимать должности, связанные с общественно-политической деятельностью и на госслужбе, сроком на три года.

По версии обвинения, бывший директор "недоглядела" наличие экстремистской литературы, в которой "преступников Второй мировой войны изображают как героев". "Шарина, реализуя цель публичного возбуждения ненависти и вражды, приобрела и разместила книги с экстремистским содержанием", — сказала прокурор Людмила Баландина. По ее словам, Шарина фиктивно устроила на работу двух сотрудников в качестве юрист-консультантов.

Кроме того, гособвинитель частично поддержала гражданский иск. Представитель потерпевшей попросил суд удовлетворить иск "в полном объеме на сумму 2,38 млн рублей".

Сама Шарина попросила суд оправдать ее. "Я не считаю себя виновной в чем-либо. Все люди, которые создавали библиотеку, известные люди... и вот не прошло и 15 лет, как маленькая горстка людей библиотеку разрушила. Прошу оправдать меня и не удовлетворять гражданский иск", — сказала она. Шарина подчеркнула, что те, "кто хочет найти экстремистские книги, тот найдет их". "Именно читатель прочитывает содержание книги и делает из нее выводы, для чего он взял эту книгу. Тем, кому необходимо прочитать книги, например, Корчинского, они могут это сделать в Интернете", — добавила она.

Пять лет условно (это при том, что по инкриминируемым статьям Шарина вполне могла получить до 15 лет реального заключения) — это либо признание провала обвинения, либо антиукраинская истерия в Кремле стала выдыхаться. Или нечто третье?

Как говорится, доживем — посмотрим.

Виктор Юнак, писатель