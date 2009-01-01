Агония России. На Донбасс пригнали морпехов из Владивостока, опубликовано видео

Российские наемники приезжают на Донбасс заработать 30 "сребреников".

Морпехи ДНР, иллюстрация. twitter.com/dubovoyslavyans

Позиции Вооруженных сил Украины возле Богдановкой Донецкой области — под постоянным огнем боевиков. Бойцы, которые там служат, уверены, что таким образом противник пытается скрыть ротацию, ибо в их ряды зашли морские пехотинцы с Дальнего Востока.

Затишье вблизи Богдановка все реже. Террористы усилили обстрелы — применяют и запрещенную артиллерию, сообщает "5 канал".

Как рассказывает боец ​​Владимир: "Зашла морская пехота, и не откуда-нибудь, а с Дальнего Востока. Из Владивостока. То есть это уже агония России ... Ротации в них так часто проходят из-за того, что они менее мотивированы, чем наши бойцы. Мы будем стоять здесь до конца, они — работники. Они приезжают заработать 30 "сребреников".

И при этом — создать картинку для российских СМИ. Впрочем, пророссийские журналисты уехали ни с чем, говорят армейцы. Ни на какие провокации наемников они не поддаются.

По словам боцов ВСУ, отвечать из стрелкового оружия неэффективно из-за значительного расстояния до противоположных позиций. Поэтому пока воины терпят наглые провокации боевиков.

В частности, вечером, 14 ноября, в течение двух часов наемники снова крыли огнем украинские опорные пункты.

"Они ориентировочно здесь метров 800 от нас, а стрелковое оружие оттуда не добьет ... Мы совершенствуемся, роем блиндажи и окопы, чтобы нас нельзя было достать. Потому что "зеленки" сейчас нет, все прекрасно просматривается, но у нас секреты тоже есть ", — уверяет военнослужащий Игорь.

Боевики бьют прицельно — недавно на этих позициях пулевое ранение получил армеец. А накануне повредили прибор наблюдения. Бойцы говорят — такими провокациями враг пытается скрыть ротацию на своих позициях.

Ранее Дмитрий Тымчук сообщил, что на неподконтрольной Киеву территории Луганщины в самопровозглашенной "ЛНР" противник для повышения интенсивности и эффективности нанесения огневых ударов по позициям украинских войск сформировал около 20 мобильных разведывательно-огневых групп.