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Агрессия против Украины является для России подготовкой к "большой войне" — Турчинов

Сегодня, 15:24

На развертывание войск, их перевооружение и подготовку Россия сознательно выбрасывает огромные средства.

Турчинов
Александр Турчинов rnbo.gov.ua
Война против Украины является для России важным этапом подготовки к "большой войне".

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время оперативного сбора руководящего состава Вооруженных сил Украины, командиров боевых частей и соединений в Генштабе, пишет УНИАН.

 

"На развертывание войск, их перевооружение и подготовку Россия сознательно выбрасывает огромные средства, пренебрегая проблемами экономического развития и решением острых социальных вопросов", — сказал он.

"Война против Украины становится важным этапом подготовки РФ к большой войне и демонстрацией претензии на глобальное лидерство и перераспределение влияния в мире", — считает Турчинов.

Вместе с тем Турчинов отметил, что Россия, оккупировав Крым и осуществив агрессию на Донбассе, спровоцировала стремительный рост международного терроризма и усиления жестких угроз безопасности.

Напомним, президент Петр Порошенко считает, что угроза полномасштабной войны со стороны России никуда не исчезла.

Теги:  
Турчинов, ВСУ, война, Украина, Донбасс, Крым, аннексия
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