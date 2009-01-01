Агрессия против Украины является для России подготовкой к "большой войне" — Турчинов

На развертывание войск, их перевооружение и подготовку Россия сознательно выбрасывает огромные средства.

Александр Турчинов rnbo.gov.ua

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время оперативного сбора руководящего состава Вооруженных сил Украины, командиров боевых частей и соединений в Генштабе, пишет УНИАН.

"На развертывание войск, их перевооружение и подготовку Россия сознательно выбрасывает огромные средства, пренебрегая проблемами экономического развития и решением острых социальных вопросов", — сказал он.

"Война против Украины становится важным этапом подготовки РФ к большой войне и демонстрацией претензии на глобальное лидерство и перераспределение влияния в мире", — считает Турчинов.

Вместе с тем Турчинов отметил, что Россия, оккупировав Крым и осуществив агрессию на Донбассе, спровоцировала стремительный рост международного терроризма и усиления жестких угроз безопасности.

Напомним, президент Петр Порошенко считает, что угроза полномасштабной войны со стороны России никуда не исчезла.