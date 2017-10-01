Агрессия России и приоритет "Минска". Обнародован законопроект Порошенко о реинтеграции Донбасса

Российская Федерация инициировала, организовывала и поддерживала террористическую деятельность в Украине, говорится в документе.

Петр Порошенко УНИАН

На сайте Верховной Рады опубликован законопроект о реинтеграции Донбасса, внесенный президентом Петром Порошенко

Документ предполагает признание Российской Федерации агрессором и определяет Минские договоренности как приоритетные при осуществлении мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины, пишет "УП".

"Российская Федерация инициировала, организовывала и поддерживала террористическую деятельность в Украине, осуществляет вооруженную агрессию против Украины и временную оккупацию частей ее территории, применяя регулярные соединения и подразделения вооруженных сил и других воинских формирований Российской Федерации", — говорится в документе.

Отмечается, что указанные действия грубо нарушают достигнутые на международном уровне договоренности.

В законопроекте в Донецкой и Луганской областях временно оккупированными территориями признаются:

1) сухопутная территория и ее внутренние воды в пределах отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, где вооруженные силы Российской Федерации и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют оккупационную власть и общий контроль Российской Федерации;

2) внутренние морские воды и территориальное море Украины, прилегающей к сухопутной территории, указанной в пункте 1 настоящей части;

3) воздушное пространство над территориями, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части.

Границы временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях определяются по представлению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Министерством обороны Украины.

Правовой статус временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях определяется этим законом и общепризнанными принципами международного права.

Временная оккупация Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях, указанных в пунктах 1-3 части первой статьи 1 настоящего Закона, является нелегитимной и не создает для Российской Федерации никаких территориальных прав.

Деятельность вооруженных сил и других воинских формирований Российской Федерации и оккупационной администрации Российской Федерации, противоречит нормам международного гуманитарного права, является незаконной, а любой изданный в связи с такой деятельностью акт является недействительным и не создает правовых последствий.

В рамках временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях действует особый порядок обеспечения прав и свобод гражданского населения, определенный настоящим законом и нормами международного права.

За государством Украина, территориальными общинами сел, поселков, городов, расположенных на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, государственными органами, органами местного самоуправления и другими субъектами публичного права сохраняется право собственности и другие права на имущество, в том числе на недвижимое имущество, включая земельные участки, которые находятся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

В документы отмечается, что государство Украина не несет ответственности за противоправные действия Российской Федерации как государства-агрессора, ее вооруженных сил, других военных формирований и оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

"При осуществлении органами государственной власти Украины, их должностными лицами политико-дипломатических мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины в пределах международно признанной границы Украины обеспечивается приоритетность выполнения безопасности положений Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 и "Комплекса мероприятий" от 12 февраля 2015 с целью создания необходимых условий для политического урегулирования в соответствии с нормами и принципами международного права и законодательства Украины", — говорится в статье 7.

Для обеспечения национальной безопасности и обороны, сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях привлекаются в установленном порядке силы и средства Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

Подробнее читайте в материале "Главреда" "Проблемы реинтеграции Донбасса: про и контра".