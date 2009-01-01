Агрессия "русского мира". Журналист РФ объяснил, почему Украине надо рассчитывать только на себя

Вы уже показали, что у вас достаточно сил и возможностей, пишет Невзоров.

У украинцев и без Трампа хватит сил, считает Невзоров Reuters

В чем бы ни состояла возможная сделка между Россией и США , Украине следует рассчитывать прежде всего на себя.

Такое мнение высказал российский журналист Александр Невзоров, пишет "Обозреватель".

"И думать, что какие-то трампы или какие-то байдены решат украинский вопрос и дадут Украине возможность избавиться от бессмысленной и жуткой войны, — это предельная наивность", — считает он.

"Конечно, я понимаю, что хочется закопать голову в песок и ждать Трампа. Но, ребята, боюсь, это очень упадническая точка зрения, и вы ничего не выиграете. Вам надо рассчитывать на себя. Вы уже показали, что у вас достаточно сил и возможностей, чтобы отразить, по крайней мере, основную массу агрессии "русского мира", который на вас обрушился, вы сумели это удержать и остановить. Поэтому я не пойму, из-за каких причин и по каким основаниям вам беспокоиться", — подчеркнул журналист.

"Думаю, у украинцев и без Трампа хватит собственных сил. Трамп ведь такая же проститутка, как и любой политик. Говорю это слово без малейшего негативного смысла. Он будет действовать так, как выгодно будет его стране и ему самому для его имиджа. Если ему понадобиться принести в жертву Украину России — он это сделает.

А никаких друзей у вас, украинцы, кроме самих себя, нет. Вам не на кого рассчитывать, только на себя", — добавил Невзоров.

Подробнее о том, как Кремль вступил в полемику с Трампом, не дожидаясь инаугурации нового президента США, читайте в материале "Главреда" "Трамп и Путин. Первый провал".