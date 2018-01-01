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"Актриса" и "вицеголовыха". В Раде Ляшко обвинили в сексизме

Сегодня, 15:33

Ирина Геращенко рассказала, что во время заседания Олег Ляшко кого-то из женщин-депутатов назвал "актрисой".

Ляшко
Олега Ляшко обвинили в сексизме УНИАН
В пятницу, 16 марта, в Верховной Раде перед закрытием заседания состоялась перепалка между лидером фракции Радикальной партии Олегом Ляшко и первым вице-спикером Ириной Геращенко по поводу бестактных обращений.

В частности, Ляшко, обращаясь к Геращенко назвал ее "вицеголовыха".

Геращенко также отметила, что во время заседания Ляшко кого-то из женщин-депутатов назвал "актрисой".

Геращенко отметила, что это "сексизм", пишет УНИАН.

В ответ Ляшко сказал, что не видит никаких обид в своих высказываниях, и когда Геращенко выходила из сессионного зала, ей в спину снова прокричал — "вицеголовыха".

Напомним, ранее Ляшко назвал вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе — "Цицькадзе".
Теги:  
Ирина Геращенко, Олег Ляшко, Рада, сексизм
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