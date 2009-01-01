Алкоголь и нервная работа. Экс-депутат Госдумы назвал вероятную причину смерти Чуркина

Чуркин — участник пропагандистской кампании РФ и соучастник преступлений нынешнего российского режима, заявил Боровой.

Боровой назвал возможную причину смерти Чуркина Reuters

Скончавшийся в Нью-Йорке постпред России при ООН Виталий Чуркин является соучастником преступлений нынешнего режима в РФ.

Об этом заявил российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой в комментарии изданию "Гордон".

"Речь идет о человеке, который повинен в смерти тысяч людей. Он — участник пропагандистской кампании РФ и соучастник преступлений нынешнего режима. Говорить, что Чуркин просто выполнял свою работу, некорректно. Эти преступления, из-за которых загублены тысячи жизней, в том числе и на его совести. К примеру, вспомните, как он оправдывал Россию после того, как был сбит малазийский Boeing. Это самое настоящее уголовное преступление против человечности", — отметил Боровой.

По его мнению, назвав Чуркина "выдающимся дипломатом", Совет безопасности ООН просто следовал протоколу.

"То, что Совбез ООН назвал Чуркина "выдающимся дипломатом", является просто словами. Это обычное протокольное выражение, соболезнования. Обращать внимания на эти слова не стоит. Когда человек умирает, его действия и поступки все же уходят на второй план. И тут, кстати, вопросы не к Совбезу, а к Украине. Ведь риторика Совбеза напрямую связана с политесом, который соблюдает Украина по отношению к международным преступникам. Никто, кроме Киева, не сможет начать подготовку к трибуналу. Так как основные преступления совершаются против Украины, то именно ее государственные институты прежде всего должны выступать с такой инициативой", — подчеркнул оппозиционер.

По его словам, Чуркин был сильно пьющим человеком, что могло негативно отразиться на его здоровье.

"Смерть Чуркина не связана с разговором с Путиным, он сильно пил и работа у него нервная была. И это могло стимулировать развитие какой-либо болезни. Знаете, как крысы убивают друг друга? Они выбирают одну крысу, которой все недовольны, и начинают рычать на нее. Как правило, она умирает от инфаркта. Вот и на Чуркина рычали все. Он, как и вся Россия, был изгоем. РФ сегодня в полной политической изоляции. И профессиональному дипломату, который каждый день вынужден врать и изворачиваться, приходится очень тяжело", — резюмировал Боровой.

Больше на эту тему читайте в материале "Главреда": "Вышинский нашего времени: памяти Виталия Чуркина".