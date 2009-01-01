Американский дипломат объяснил, когда Украина может рассчитывать на вступление в НАТО

Я продолжаю абсолютно поддерживать желание Украины и Грузии вступить в НАТО, заявил Вершбоу.

Украина может рассчитывать на вступление в НАТО Соцсети

Рано или поздно Украина станет членом Североатлантического Альянса

Об этом известный американский дипломат, бывший заместитель генерального секретаря НАТО и бывший посол США в России Александр Вершбоу заявил в интервью "Радио Свобода".

"Я продолжаю абсолютно поддерживать желание Украины и Грузии вступить в НАТО", — сказал он.

При этом дипломат надеется, что Украина осознает, что в течение следующих трех или четырех лет ей многое нужно сделать, чтобы подготовить себя и представить себя более убедительно.

Вершбоу рекомендует Украине не отказываться от своих крупнейших амбиций, и рано или поздно условия изменятся, и союз НАТО сделает то, что обещал в 2008 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в Британии не видят причин для отказа Украине во вступлении в НАТО.