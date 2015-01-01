Американский дипломат объяснил, почему США будут говорить с Россией с позиции силы

Хербст прокомментировал выступление Трампа на его первой пресс-конференции после выборов.

США будут говорить с Россией с позиции силы joinfo.ua

Избранный президент США Дональд Трамп будет усиливать американскую армию, в том числе ядерное вооружение, а это даст возможность говорить с Китаем или Россией с позиции силы в случае их агрессивных действий.

Такое мнение высказал бывший посол США в Украине Джон Хербст в интервью Радио "Свобода".

"Много было сказано о российских хакерах. Это хорошо, что он (Трамп, — ред.) признает, что за хакерскими атаками стоит Россия. Приятно слышать от него, что за время его президентства Россия будет больше уважать США. Это положительные вещи, и они важны для Украины", — прокомментировал дипломат выступление Трампа на его первой пресс-конференции после выборов.

Тему Украины напомнили одному из главных членов команды Трампа, кандидату на должность государственного секретаря Рексу Тиллерсону. В комитете по иностранным делам Сената он отвечал на вопросы американских парламентариев.

Комментируя его выступления на этом слушании, Хербст обратил внимание: "Тиллерсон заявил, что если бы они были при власти, когда Россия аннексировала Крым, то реакция США была бы более решительной. Это было приятно слышать, хотя он не сообщил, что он планирует делать сейчас. Однако впечатление такое, что их политика в отношении России также будет жесткой, но мы не знаем этого точно. Я не знаю, получит ли Украина какое-то конкретное сообщение от Дональда Трампа до или после инаугурации, но она уже получила его от Рекса Тиллерсона, который должен стать государственным секретарем. И я считаю, это было очень вдохновленное заявление".

Напомним, ранее кандидат на должность госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил о Крыме: РФ захватила территорию, которая ей не принадлежит.