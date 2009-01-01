Американский дипломат: поставки оружия Украине не позволят России стрелять безнаказанно на Донбассе

Вершбоу считает, что предоставление летального оружия Украине уменьшит потери на Донбассе и удержит россиян от ежедневных атак.

Росийские военные на Донбассе, иллюстрация. 0629.com.ua Летальное вооружение необходимо Украине не для достижения какой-то военной победы, а для защиты украинцев и для того, чтобы Россия поняла, что не сможет стрелять безнаказанно.

Такое мнение высказал бывший заместитель генерального секретаря НАТО и экс-посол США в РФ Александр Вершбоу в интервью "Лига.net".

Вершбоу считает, вопрос летального оборонительного оружия очень важен.

"Нам нужно не только тренировать украинских военных, которые безоговорочно эффективны в сдерживании конфликта в Донбассе, но нужно сделать больше для их безопасности, чтобы уменьшить потери и удерживать россиян от ежедневных атак, — отметил он.

"Сейчас, по сути, Украина защищает восточный фронт Запада, демократического сообщества. Поставка летальных вооружений — вовсе не мера для достижения какой-то военной победы, так как России куда легче пойти на эскалацию этого военного конфликта….

Такое оружие нужно в условиях обстрелов, ракетных атак, которые убивают украинцев каждый день. После поставок такого оружия россияне бы поняли, что не смогут уже совершать такие обстрелы безнаказанно", — сказал Вершбоу.

Он подчеркнул, что США рассматривают вопрос предоставления Украине летального вооружения, и именно это стимулировало президента России Владимира Путина сделать его предложение о миротворцах.

"Думаю, в России не хотят видеть свои войска в Украине, подвергающиеся большему риску. Летальные вооружения могут создать такой риск. Оборонительные вооружения Украине могут быть поставлены, чтобы сделать послание Путину о том, что откладывание решения конфликта будет стоить все больше и больше для России", — добавил Вершбоу.

По его словам, американские политики так долго обсуждают вопрос поставок вооружений, потому что нет 100% уверенности в том, что события на Донбассе будут развиваться по определенному сценарию.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп в ходе кампании и публичных выступлений демонстрировал мягкий подход к Путину, но на практике усилил санкции.

"Таким образом, его политика согласовывается с европейскими союзниками. И это как минимум шанс для прогресса на этом направлении", — объяснил Вершбоу.

Он подчеркнул, что нормализация отношений США с Россией потребует решения проблем в отношениях, которые возникли в результате действий Москвы.

"России нужно пойти на уступки по Донбассу, уважать международное право: Парижскую хартию, Будапештский меморандум, Основополагающий акт Россия НАТО, все документы, которые она нарушила в ходе конфликта, и она должна заплатить цену за него", — сказал Вершбоу.

Комментируя учения "Запад-2017" Вершбоу заявил, что таким образом Россия шлет запугивающее послание НАТО — "о том, что она могущественная, способна мобилизовать большое количество военных".

При этом он подчеркнул, что НАТО принимает ряд действий для того, чтобы безопасность восточноевропейских членов альянса и Украины. В частности, увеличивает готовность вооруженных сил на востоке, их готовность к вызовам, способность принимать подкрепления с другой стороны Атлантического океана и пр.

Напомним, американский генерал Джозеф Данфорд заявил, что в Белом доме находится на рассмотрении находится предложение об увеличении военной помощи Украине, в частности предоставление оборонительного летального оружия, чтобы она могла лучше защищать себя от любых возможных дальнейших военных акций России.