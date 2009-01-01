Американский генерал раскрыл важный нюанс о предоставлении летального оружия Украине

Украина нуждается в дополнительных возможностях для защиты своего суверенитета, считает Данфорд.

В Белом доме находится на рассмотрении находится предложение об увеличении военной помощи Украине , в частности предоставление оборонительного летального оружия , чтобы она могла лучше защищать себя от любых возможных дальнейших военных акций России.

Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов СШАгенерал Джозеф Данфорд, пишет Радио Свобода.

По его словам, он передал предложение об увеличении военной помощи Украине в Белый дом, где оно ожидает одобрения.

"На мой взгляд, с военной точки зрения Украина нуждается в дополнительных возможностях для защиты своего суверенитета. Мы обладаем способностью (оружием) останавливать бронированные машины, чтобы они могли защитить себя", — сказал Данфорд.

Ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина приблизилась к принятию решения США о предоставлении летального оборонительного вооружения.