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Американский капитан объяснил, что показал визит главы Пентагона в Украину

Сегодня, 13:56

Если бы Штаты прислали в нашу страну госсекретаря — это значило бы, что они политически ее поддерживают, отметил Табах.

Украина, США
Флаги США и Украины, иллюстрация telegraf.com.ua
Визит в Украину в День Независимости главы минобороны США (Пентагон) Джеймса Мэттиса показывает, что Америка готова поддерживать нашу страну не только политически, но и в военной сфере.

Об этом капитан 1-го ранга военно-морских сил США, бывший начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах рассказал в интервью "Обозревателю".

В то же время собеседник подчеркнул, что Мэттис — самая популярная политическая фигура в Штатах, "о нем ходят анекдоты, с его фотографиями продаются майки и шапки".

"Визит главы Пентагона Джеймса Мэттиса… — показательный. Если бы прислали какого-то другого министра — это бы ничего не значило. Если бы прислали госсекретаря (Рекс ТиллерсонРед.) — это значило бы, что США политически поддерживают Украину", — отметил эксперт.

Ранее Гарри Табах говорил, что захваченный Крым и восток украинского государтсва еще сработают против Российской Федерации, будет эффект бумеранга. Ознакомиться с его мнением можно здесь.

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Украина, США, визит, Мэттис, Пентагон, День Независимости, Табах
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