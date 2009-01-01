Американский капитан объяснил, что показал визит главы Пентагона в Украину

Если бы Штаты прислали в нашу страну госсекретаря — это значило бы, что они политически ее поддерживают, отметил Табах.

Флаги США и Украины, иллюстрация telegraf.com.ua

показывает, что Америка готова поддерживать нашу страну не только политически, но и в военной сфере.

Об этом капитан 1-го ранга военно-морских сил США, бывший начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах рассказал в интервью "Обозревателю".

В то же время собеседник подчеркнул, что Мэттис — самая популярная политическая фигура в Штатах, "о нем ходят анекдоты, с его фотографиями продаются майки и шапки".

"Визит главы Пентагона Джеймса Мэттиса… — показательный. Если бы прислали какого-то другого министра — это бы ничего не значило. Если бы прислали госсекретаря (Рекс Тиллерсон — Ред.) — это значило бы, что США политически поддерживают Украину", — отметил эксперт.

Ранее Гарри Табах говорил, что захваченный Крым и восток украинского государтсва еще сработают против Российской Федерации, будет эффект бумеранга. Ознакомиться с его мнением можно здесь.